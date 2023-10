Η Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο από ισραηλινό βομβαρδισμό του διοικητή της ένοπλης πτέρυγάς της

Ένας διοικητής των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Αϊμάν Νοφάλ σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ο Νοφάλ ήταν μέλος του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, και υπεύθυνος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς για την περιοχή της Κεντρικής Γάζας.

Hamas announces the death of Ayman Nofal, a member of the terror group's General Military Council, in an Israeli bombing in the Gaza Strip. pic.twitter.com/KJHhp4LogE