Την Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε χθες Πέμπτη ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στο νοσοκομείο όπου αναρρώνει μετά από την χειρουργική επέμβαση που υποβλήθη στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με το BBC, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εθεάθη να οδηγεί έξω από το νοσοκομείο του Λονδίνου που νοσηλεύται η Κέιτ ακολουθούμενος από τους σωματοφύλακες του παλατιού.

Όπως έγινε γνωστό χθες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας «τα πάει καλά» στην ανάρρωσή της και από εδώ και στο εξής ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα περνά περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του, κάτι που αναμένεται να φέρει αλλαγές στο πρόγραμμά του.

Μάλιστα, είχαν προγραμματίσει μία επίσκεψη στην Ιταλία την άνοιξη και όπως όλα δείχνουν το ταξίδι θα αναβληθεί.

Γιατί ο βασιλιάς δημοσιοποιήσε το πρόβλημα υγείας του

Σχετικά με τον βασιλιά Κάρολο, όπως ενημέρωσε η βασίλισσα Καμίλα χθες τα ΜΜΕ, ο μονάρχης είναι «καλά» έπειτα από τις ανακοινώσεις ότι πρόκειται να υποβληθεί και εκείνος σε επέμβαση.

Η προθυμία του μονάρχη να δημοσιοποιήσει την επέμβαση που πρόκειται να κάνει στον προστάτη, δείχνει την ειλικρινή πρόθεση που έχει για επικοινωνία με τους πολίτες της Βρετανίας, ενώ ακόμη επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα προβλήματα του προστάτη έτσι ώστε να ενθαρρύνει περισσότερους άνδρες να εξεταστούν.

