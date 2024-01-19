Μέση Ανατολή: Ο φόβος, οι Χούθι και το Ιράν

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ξεκαθάρισε ότι το αμερικανικό σφυροκόπημα κατά των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης θα συνεχιστεί ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι οι επιδρομές των Αμερικανών και των Βρετανών δεν έχουν ακόμη καταφέρει να σταματήσουν τις επιθέσεις των Υεμενιτών ανταρτών κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγματα κατά των προσκείμενων στην Τεχεράνη ανταρτών για τέταρτη φορά σε μία εβδομάδα ενόσω η ένταση που ξεκίνησε από τη Γάζα διαχέεται πλέον στη Μέση Ανατολή φτάνοντας μέχρι και τα σύνορα Ιράν - Πακιστάν.

Παρά τα πλήγματα των Αμερικανών -τα οποία από κοινού με τους Βρετανούς έχουν πετύχει περισσότερους από 60 στόχους στην Υεμένη- οι Χούθι δείχνουν να αψηφούν την Ουάσιγκτον χτυπώντας εκ νέου αμερικανικό εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Άντεν με σειρά αντιπλοϊκών πυραύλων.

Μάλιστα ο αρχηγός τους, Αμπντουλμαλίκ αλ-Χούθι, υπογράμμισε ότι «θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε κατά πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ| σημειώνοντας ότι πλέον στις επιθέσεις, μετά τα χτυπήματα από τον διεθνή ναυτικό συνασπισμό, «θα συμπεριλαμβάνονται, επίσης, αμερικανικά και βρετανικά πλοία». Τόνισε δε, ότι τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν τους τρομάζουν.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνει με τις εστίες έντασης να πολλαπλασιάζονται μεν αλλά να συνδέονται μεταξύ τους.

Λίγες ώρες αφότου η Βαγδάτη απηύθυνε εκ νέου έκκληση προκειμένου να αποχωρήσει ο υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες συνασπισμός από το Ιράκ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ένα οπλισμένο drone πάνω από το αεροδρόμιο του Ερμπίλ κοντά στο οποίο σταθμεύουν δυνάμεις της Ουάσιγκτον. Τρία 24ωρα νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν εξαπολύσει ομοβροντία πυραύλων κατά του Ερμπίλ.

«Το πρόβλημα είναι και η διεθνής κοινότητα οφείλει να το αντιμετωπίσει κατηγορηματικά -χωρίς ναι μεν, αλλά- ότι υπάρχει μία αυτοκρατορία κακού που εκπορεύεται από την Τεχεράνη» τόνιζε από το Νταβός ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζοκ τη στιγμή που μετά τα διασυνοριακά χτυπήματα Ιράν και Πακιστάν εξελίσσεται πλέον ένας διπλωματικός... πόλεμος.

Το Ιράν κάλεσε για εξηγήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών, τον επιτετραμμένο του Πακιστάν στην Τεχεράνη, καταδικάζοντας τα πακιστανικά πλήγματα στο έδαφός του ενώ, είχε προηγηθεί η απόφαση του Πακιστάν να ανακαλέσει τον πρεσβευτή του από την Τεχεράνη και να μην επιτρέψει στον Ιρανό πρέσβη που είχε επισκεφθεί τη χώρα του, να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των δεδομένων παραμένοντας σε επαγρύπνηση και υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμούν την κλιμάκωση. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι εξήγησε ότι το Πακιστάν «επλήγη πρώτο» χαρακτηρίζοντας το γεγονός μία «νέα επικίνδυνη επίθεση, ένα νέο παράδειγμα του αποσταθεροποιητικού ρόλου του Ιράν στην περιοχή» ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ήθελαν να δουν «ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα».

Την ίδια ώρα, ο υποστηριζόμενος από την Τεχεράνη «άξονας της αντίστασης» υπό την ομπρέλα του οποίου εντάσσονται και οι Χούθι της Υεμένης και η Χαμάς αλλά και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι ενέργειές τους θα πάψουν όταν σταματήσει ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας με απώτερο στόχο να εγκαταλείψουν τα αμερικανικά στρατεύματα την περιοχή.

Ωστόσο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεσμεύεται ότι ο πόλεμος θα συνεχισθεί μέχρι την «ολοκληρωτική νίκη» ενώ, άφησε αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών που επιμένουν ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα έρθει με τη λύση των δύο κρατών τονίζοντας ότι «σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία, το Ισραήλ χρειάζεται έλεγχο ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή δυτικά του Ιορδάνη ποταμού. Αυτό αντιτίθεται στην ιδέα της παλαιστινιακής κυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.