Βρετανία: Προς μονομερή τροποποίηση του Πρωτοκόλλου Β. Ιρλανδίας- Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει μονομερή τροποποίηση προνοιών του Πρωτοκόλλου Βόρειας Ιρλανδίας της συμφωνίας του Brexit παρουσίασε τη Δευτέρα η βρετανική κυβέρνηση.



Στόχος του Λονδίνου είναι να χαλαρώσει τους ελέγχους σε προϊόντα που διακινούνται από τη Μεγάλη Βρετανία προς τη Βόρεια Ιρλανδία, έλεγχοι που συμφωνήθηκαν μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου ώστε να αποτραπεί η επαναφορά «σκληρών» συνόρων στο νησί της Ιρλανδίας μετά από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.



Η ΕΕ αντιδρά στις μονομερείς αλλαγές, όπως επίσης η βρετανική αντιπολίτευση και ορισμένα στελέχη των Συντηρητικών του Μπόρις Τζόνσον, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου

από το Λονδίνο.



Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας είπε ότι το νομοσχέδιο είναι μια «λογική, πρακτική λύση» στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βόρεια Ιρλανδία και ότι η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνει μόνο αν η ΕΕ είναι πρόθυμη να κάνει η ίδια αλλαγές στο Πρωτόκολλο. «Αυτή τη στιγμή δεν είναι», συμπλήρωσε η κα Τρας, τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο συνάδει με το νόμο.



Πρόσθεσε ότι οι αλλαγές είναι αναγκαίες για να διαφυλαχθεί η ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, η οποία «υπονομεύεται» από το ισχύον Πρωτόκολλο και για να υποστηριχθεί η πολιτική σταθερότητα στη Βόρεια Ιρλανδία.



Νομικές σημειώσεις που δημοσιεύθηκαν από την κυβέρνηση μαζί με το νομοσχέδιο επικαλούνται το «δόγμα της αναγκαιότητας» για τις αλλαγές λόγω του «κινδύνου» που ελλοχεύουν για το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας στο ισχύον Πρωτόκολλο. Αναφέρουν πως πρόκειται για μία πραγματικά ιδιάζουσα κατάσταση και ότι «είναι μόνο υπό τις δύσκολες, σύνθετες και μοναδικές συνθήκες της Βόρειας Ιρλανδίας που η κυβέρνηση, διστακτικά, αποφάσισε να εισαγάγει νομοθετικά μέτρα τα οποία, με την έναρξη ισχύος τους, προβλέπουν τη μη εφαρμογή ορισμένων υποχρεώσεων».

EU-UK relationship must be based on the full respect of our legally binding commitments.



My statement to the UK government's decision to table legislation disapplying core elements of the Protocol on IE/NI 👉 https://t.co/lLy2sdZdFa. pic.twitter.com/gjTXD7YYHv