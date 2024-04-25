To ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, εντός των επόμενων 12-18 μηνών, εξετάζει η Mytilineos, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και πιο διαφοροποιημένη και διεθνή γεωγραφική παρουσία της και στοχεύοντας στην αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής προς όφελος των επενδυτών.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, προσθέτοντας ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής αξιολόγησης, παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σημαντικές και εύρωστες δραστηριότητες στην Ελλάδα, τη δημιουργία φορολογικών εσόδων και με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου είναι εισηγμένη από το 1995.

"Στο πλαίσιο εκτενούς στρατηγικής ανασκόπησης, η Mytilineos θα αξιολογήσει διάφορες οργανικές και μη ευκαιρίες ανάπτυξης, το μοντέλο κατανομής κεφαλαίου της (capital allocation), τη βέλτιστη δομή ισολογισμού της (capital structure) και την προσφορότερη δομή διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά (listing structure)", τονίζεται στην ανακοίνωση.

Αύξηση κερδών στο α' τρίμηνο

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε βελτίωση των κερδών, παρά την υποχώρηση του τζίρου που αποδίδεται στη μείωση των τιμών της ενέργειας. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση 16, με τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να ενισχύονται κατά 12%, στα 252 εκατ. ευρώ παό 225 εκατ. ευρώ το περυσινό α' τρίμηνο.

Τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν αύξηση 10%, διαμορφούμενα στα 158 εκατ. ευρώ, επίδοση που συνιστά ρεκόρ α' τριμήνου σε επίπεδο κερδοφορίας. "Η επίδοση αυτή επετεύχθη με οδηγό τις ΑΠΕ, συνεπικουρούμενη τόσο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει ενισχυθεί από τη λειτουργία της νέας μονάδας 826MW, όσο και από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Κλάδου Μεταλλουργίας. Η Mytilineos, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, έχει πλέον θέσει τις βάσεις για να εδραιώσει την κερδοφορία της, σταθερά, σε επίπεδα άνω του 1 δισ. ευρώ και εισέρχεται σε μια νέα φάση ισχυρής ανάπτυξης" αναφέρει η εταιρεία.

Σε επίπεδο παραγωγής ενέργειας το μερίδιο της εταιρείας εντός Ελλάδος, τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες ανήλθε σε 2,2 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής ζήτησης.

Σε σχέση με τη λιανική αναφέρεται ότι στο τέλος του Α' τριμήνου η Mytilineos εκπροσωπούσε 550 χιλιάδες μετρητές ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου, ενώ το μερίδιό της στην αγορά ηλεκτρισμού τον Μάρτιο του 2024 ξεπέρασε το 17%. "Το επόμενο διάστημα, η Mytilineos στοχεύει να ξεπεράσει το 25% της ελληνικής κατανάλωσης, συνυπολογίζοντας και την εκπροσώπηση του Αλουμινίου της Ελλάδος, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο «πράσινο» utility με διεθνή παρουσία", αναφέρει.

Ο Τομέας M Power Projects εκτελεί 35 έργα σε 11 διαφορετικές χώρες ενώ στο τέλος του α' τριμήνου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα 1,4 δισ. ευρώ.

Για τον κλάδο μεταλλουργίας επισημαίνεται ότι παρά το σχετικά αδύναμο περιβάλλον στην αγορά αλουμινίου, η Mytilineos, καταφέρνει να διατηρεί την κερδοφορία της κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα που σημειώθηκαν το προηγούμενο έτος.

"Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2023, η Mytilineos στο ξεκίνημα του 2024 παραμένει σταθερά σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με το αδύναμο περιβάλλον τιμών, την εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση, η οποία έχει άμεσα αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας, ενόσω τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν ακόμα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών", τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.