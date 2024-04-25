Η Nicola Coughlan επιβεβαίωσε ότι η ίδια και ο συμπρωταγωνιστής της, Luke Newton, αισθάνθηκαν «τόσο άνετα» που έκαναν παρέα γυμνοί ανάμεσα στα γυρίσματα των ερωτικών σκηνών για το «Bridgerton».

Η πολυαναμενόμενη νέα σεζόν της σειράς, η οποία βγαίνει στο Netflix τον επόμενο μήνα, θα δείχνει την 37χρονη ηθοποιό να ενδίδει -και κάτω παραπάνω- στον έρωτα του Colin Bridgerton, τον οποίο υποδύεται ο 31χρονος Luke.

Η Nicola έχει αποκαλύψει ότι ο τρίτος κύκλος θα είναι ακόμα πιο «πικάντικος» από τους δύο προηγούμενους, γεγονός που έχει ενθουσιάσει τους φαν της σειράς.

Αλλά παρά την παραδοχή ότι αρχικά είχε άγχος για τις προσωπικές της σκηνές, η πρωταγωνίστρια του «Derry Girls» ξετρελάθηκε ότι αυτή και ο Luke έφτασαν στο σημείο να μπορούν να χαλαρώσουν, ακόμα και όταν ήταν γυμνοί.

Η Nicola εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του τεύχους Απριλίου της «Teen Vogue», δείχνοντας απαστράπτουσα φορώντας ένα υπέροχο φόρεμα.

Τον Φεβρουάριο, οι δυο τους είχαν μιλήσει στο AP για τις ερωτικές σκηνές της σειράς, με τη Nicola να λέει: «Υπάρχει τόση ευαλωτότητα σε αυτές τις σκηνές και είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος της ιστορίας - είναι ένα σημαντικό μέρος της αφήγησης. Ο Luke Newton με έκανε να νιώθω άνετα, σε σημείο που ξαπλώναμε κάτω από μια κουβέρτα και λέγαμε: ‘’Είμαστε πραγματικά χαλαροί τώρα’’».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Περνούσαμε υπέροχα. Μας έλεγαν: ‘’Θέλετε να σηκωθείτε;’’ και εμείς λέγαμε: ‘’Όχι, όχι, είμαστε μια χαρά’’. Είναι μια απόδειξη του γεγονότος ότι απλά φτάσαμε σε ένα σημείο όπου νιώθαμε τόσο άνετα μαζί».

Στις 16 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το πρώτο μέρος της τρίτης σεζόν του «Bridgerton», της αμερικανικής δραματικής σειράς που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Julia Quinn, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία από την πρεμιέρα της στην πλατφόρμα. Εκεί, λοιπόν, θα δούμε την ιστορία της ερωτικής σχέσης μεταξύ της Penelope Featherington και του Colin Bridgerton.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.