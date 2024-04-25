Λογαριασμός
Nicola Coughlan: Με τον Luke Newton χαλαρώναμε γυμνοί στις ερωτικές σκηνές του «Bridgerton» - Αυτό θα πει καλό κλίμα…

Στις 16 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το πρώτο μέρος της τρίτης σεζόν του «Bridgerton»

Η Nicola Coughlan

Η Nicola Coughlan επιβεβαίωσε ότι η ίδια και ο συμπρωταγωνιστής της, Luke Newton, αισθάνθηκαν «τόσο άνετα» που έκαναν παρέα γυμνοί ανάμεσα στα γυρίσματα των ερωτικών σκηνών για το «Bridgerton».

Η πολυαναμενόμενη νέα σεζόν της σειράς, η οποία βγαίνει στο Netflix τον επόμενο μήνα, θα δείχνει την 37χρονη ηθοποιό να ενδίδει -και κάτω παραπάνω- στον έρωτα του Colin Bridgerton, τον οποίο υποδύεται ο 31χρονος Luke. 

Η Nicola Coughlan

Η Nicola έχει αποκαλύψει ότι ο τρίτος κύκλος θα είναι ακόμα πιο «πικάντικος» από τους δύο προηγούμενους, γεγονός που έχει ενθουσιάσει τους φαν της σειράς.

Η Nicola Coughlan

Αλλά παρά την παραδοχή ότι αρχικά είχε άγχος για τις προσωπικές της σκηνές, η πρωταγωνίστρια του «Derry Girls» ξετρελάθηκε ότι αυτή και ο Luke έφτασαν στο σημείο να μπορούν να χαλαρώσουν, ακόμα και όταν ήταν γυμνοί.

Η Nicola εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του τεύχους Απριλίου της «Teen Vogue», δείχνοντας απαστράπτουσα φορώντας ένα υπέροχο φόρεμα. 

Η Nicola Coughlan

Τον Φεβρουάριο, οι δυο τους είχαν μιλήσει στο AP για τις ερωτικές σκηνές της σειράς, με τη Nicola να λέει: «Υπάρχει τόση ευαλωτότητα σε αυτές τις σκηνές και είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος της ιστορίας - είναι ένα σημαντικό μέρος της αφήγησης. Ο Luke Newton με έκανε να νιώθω άνετα, σε σημείο που ξαπλώναμε κάτω από μια κουβέρτα και λέγαμε: ‘’Είμαστε πραγματικά χαλαροί τώρα’’».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Περνούσαμε υπέροχα. Μας έλεγαν: ‘’Θέλετε να σηκωθείτε;’’ και εμείς λέγαμε: ‘’Όχι, όχι, είμαστε μια χαρά’’. Είναι μια απόδειξη του γεγονότος ότι απλά φτάσαμε σε ένα σημείο όπου νιώθαμε τόσο άνετα μαζί». 

Η Nicola Coughlan

Στις 16 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το πρώτο μέρος της τρίτης σεζόν του «Bridgerton», της αμερικανικής δραματικής σειράς που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Julia Quinn, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία από την πρεμιέρα της στην πλατφόρμα. Εκεί, λοιπόν, θα δούμε την ιστορία της ερωτικής σχέσης μεταξύ της Penelope Featherington και του Colin Bridgerton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

