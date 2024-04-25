Al Pacino-Dan Stevens: Αντιμέτωποι με τους δαίμονες στο θρίλερ «The Ritual»

Ο Αλ Πατσίνο και ο Νταν Στίβενς ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα ταινία τρόμου «The Ritual» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Μίντελ.
Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η νέα παραγωγή ακολουθεί δύο ιερείς, ο ένας από τους οποίους αμφισβητεί την πίστη του (Στίβενς) και ο άλλος αναμετράται με το δύσκολο παρελθόν του (Πατσίνο).
Al Pacino, Dan Stevens to Play Troubled Priests in Exorcism Horror 'The Ritual' (EXCLUSIVE) https://t.co/OOXIheoO2r— Variety (@Variety) April 23, 2024
Ωστόσο, πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να σώσουν μια νεαρή γυναίκα μέσα από μια δύσκολη και επικίνδυνη σειρά εξορκισμών.
Η ταινία αποτυπώνει την ιστορία της Έμα Σμιντ, μιας Αμερικανίδας της οποίας η δαιμονική κατοχή κορυφώθηκε με οδυνηρούς εξορκισμούς, όπως αναφέρει το «Variety». Η περίπτωσή της παραμένει ο πιο λεπτομερώς τεκμηριωμένος εξορκισμός στην αμερικανική ιστορία.
Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης με τον Ενρίκο Νατάλ, ενώ την παραγωγή ο Άντριου Στίβενς μαζί με τους Μίτσελ και Νάταλι Γουέλς. Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών οι Ασλεϊ Γκριν και Αμπιγκέιλ Κόουεν.
