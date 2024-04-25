Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο φετινό "Καλάθι του Πάσχα" έχουν ίδιες ή και χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το 2023 σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Ανάπτυξης.

«Κάτι άλλωστε που αποτελούσε και βασική επιδίωξη του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα» όπως σχολιάζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, η τιμή του αρνιού στα σούπερ μάρκετ κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή λίγο κάτω από τα 10 ευρώ το κιλό. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν αρνί από 9,78 ευρώ μέχρι 9,99 ευρώ το κιλό.

Ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2023 είναι και η τιμή στο κατσίκι, το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό από το αρνί. Οι καταναλωτές μπορούν να το βρουν στο "Καλάθι του Πάσχα" ελάχιστα κάτω από τα 10 ευρώ έως και 10,99 το κιλό.

Αμετάβλητες παρέμειναν και οι τιμές στο τσουρέκι συγκριτικά με το 2023, ενώ μειωμένες εμφανίζονται οι τιμές σε προϊόντα όπως είναι τα αυγά ή η φέτα.

Όπως σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα ίδια στελέχη, τα εργαλεία που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την αγορά, αποδίδουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες των αλλεπάλληλων κρίσεων και των πληθωριστικών πιέσεων. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν βασικά προϊόντα για να γεμίσουν το πασχαλινό τους τραπέζι σε ίδιες ή και χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το 2023. Και αυτό είναι κάτι που δεν αμφισβητείται.

Επιπλέον όπως σημείωσαν τα ίδια στελέχη: «το φρένο που μπαίνει στις τιμές βασικών προϊόντων του Καλαθιού του Πάσχα σε συνδυασμό με την ήδη παρατηρούμενη θετική απόδοση των μέτρων για τον έλεγχο των τιμών στα σούπερ μάρκετ δημιουργούν αισιόδοξο πλαίσιο προβλέψεων για περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τροφίμων, ο οποίος έχει ήδη υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο 5,3% τον Μάρτιο 2024 από 8,2% τον Ιανουάριο. Έχει πέσει σχεδόν 3% σε δύο μήνες ενώ το τελευταίο δίμηνο οι τιμές των τροφίμων έχουν μειωθεί κατά 1,2%».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

