Εταιρείες που σχετίζονται με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν συνέβαλαν μυστικά στην εξαγορά του κυριότερου ευρωπαϊκού ειδησεογραφικού δικτύου Euronews, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησαν μέσα ενημέρωσης από την Ουγγαρία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

Επίσημα, το επενδυτικό ταμείο Alpac Capital, με έδρα στην Πορτογαλία, απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών στο Euronews τον Ιούλιο του 2022 έναντι περίπου 170 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συναλλαγή εγκρίθηκε τον Μάιο του 2022 από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, καθώς το Euronews, με έδρα στη Λιόν, είναι μια εταιρεία που υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο και ανήκει σε έναν στρατηγικό τομέα, εκείνον των ΜΜΕ.

Όμως τουλάχιστον το ένα τρίτο των χρημάτων προέρχονταν από πηγές που σχετίζονταν με τον Βίκτορ Ορμπάν, όπως αποκάλυψαν χθες, Πέμπτη, ο ουγγρικός ερευνητικός ιστότοπος Direkt36, η γαλλική εφημερίδα Le Monde και η εβδομαδιαία πορτογαλική εφημερίδα Expresso.

Το ουγγρικό Szechenyi Funds, ένας οργανισμός ο οποίος όταν έγινε η συναλλαγή τελούσε υπό την εποπτεία ιδρύματος υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομίας Μιχάλι Βάργκα, συνεισέφερε το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα.

"Αυστηρά εμπιστευτική" παρουσίαση PowerPoint που εξασφάλισε ο Direkt36 αφήνει να εννοηθεί πως πολιτικοί λόγοι έπαιξαν ρόλο στην απόφαση. Η επιχείρηση είχε κυρίως σκοπό να μετριάσει "την αριστερή τάση" στα μέσα ενημέρωσης, καθώς το Euronews "ασκεί επιρροή στις πολιτικές της ΕΕ".

Ο διευθυντής του Alpac Capital, Πέδρο Βάργκας Νταβίντ, είναι εξάλλου γιος του πρώην ευρωβουλευτή Μάριο Νταβίντ, πρώην συμβούλου και προσωπικού φίλου του Ορμπάν.

Ο κύριος εταίρος στις επιχειρήσεις επικοινωνίας της ουγγρικής κυβέρνησης, η New Land Media, έδωσε από την πλευρά της δάνειο 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε μια ουγγρική θυγατρική του Alpac Capital, επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της Γκιούλα Μπαλάσι στον Direkt36.

Εσωτερική πηγή την οποία επικαλείται το μέσο ενημέρωσης δήλωσε πως είναι προφανές πως η εντολή να χρηματοδοτηθεί η επένδυση είχε δοθεί "άνωθεν".

Αφότου ο Βίκτορ Ορμπάν επέστρεψε στην εξουσία το 2010, το μιντιακό τοπίο αναδιατάχθηκε εις βάθος: τα δημόσια μέσα ενημέρωσης έχουν μετατραπεί σε πλατφόρμα της επίσημης πολιτικής, ενώ προσκείμενοι στην εξουσία έχουν εξαγοράσει ολόκληρα κομμάτια των ιδιωτικών ΜΜΕ.

Το Euronews, το Szechenyi Funds και η New Land Media δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλια.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

