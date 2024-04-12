Οι απειλές για ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ είναι αξιόπιστες και πραγματικές, προειδοποίησε σήμερα Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τη χρονική στιγμή ή τους στόχους μιας τέτοιας επίθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «ενημερώθηκε κατ’ επανάληψη από την ομάδα του εθνικής ασφάλειας» και οι ΗΠΑ σκοπεύουν «να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ μπορεί να αμυνθεί», δήλωσε επίσης ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρόκειται να συναντήσει ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους προκειμένου η κυβέρνηση να προετοιμαστεί για πιθανή επίθεση από το Ιράν, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Η ιρανοϊσραηλινή ένταση έχει κλιμακωθεί, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να απαντήσει με αντίποινα στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό που σκότωσε ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, το οποίο αναπαράγουν και ισραηλινά ΜΜΕ, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπό καθεστώς ανωνυμίας, τόνισαν πως η Τεχεράνη είναι πιθανόν να επιτεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στο Ισραήλ και συγκεκριμένα σε «πολλές βάσεις του IDF».

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η επίθεση του Ιράν μπορεί να εκδηλωθεί με περισσότερα από 100 drones και δεκάδες πυραύλους, καθώς στόχος του καθεστώτος της Τεχεράνης είναι «να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ισχύος».

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

