Ένας πρώην αξιωματικός της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας (SBU), ο Βασίλι Προζόροφ, τραυματίστηκε σήμερα Παρασκευή σε ένα «συμβάν» με το αυτοκίνητό του στη Μόσχα, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία TASS και Ria Novosti. Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν μια έκρηξη όταν ένας άνδρας, που φέρεται να είναι ο Προζόροφ, μπαίνει στο ΙΧ του και ανοίγει τη μηχανή.

Το θύμα φέρει τραύματα στα χέρια και τα πόδια, σύμφωνα με το δεύτερο πρακτορείο που επικαλείται μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Μια άλλη πηγή, της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, είπε ότι ο Προζόροφ τραυματίστηκε όταν εξερράγη μια βόμβα κάτω από το όχημά του, κοντά στην κατοικία του, στα βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας. Η Ερευνητική Επιτροπή, το όργανο που διεξάγει τις ποινικές έρευνες στη Ρωσία, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα συμβάν στο οποίο «υπέστη ζημιές το αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του», χωρίς όμως να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για έκρηξη.

Άλλη πηγή, προσκείμενη στον Προζόροφ, είπε στο πρακτορείο Ria Novosti ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. «Είναι ζωντανός, είναι καλά», ανέφερε.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη μπορεί να προέρχεται από «βλάβη σε σωλήνα φυσικού αερίου».

Τον Μάρτιο του 2019 ο Βασίλι Προζόροφ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα όπου δήλωσε ότι αυτομόλησε και τάχθηκε στο πλευρό της Ρωσίας. Υποστήριζε τότε ότι εργάστηκε για τη SBU μεταξύ 1999-2018 αλλά έδινε πληροφορίες στη Ρωσία από τον Απρίλιο του 2014 «για ιδεολογικούς σκοπούς».

Η SBU αντέδρασε, ανακοινώνοντας ότι ο Προζόρφο απολύθηκε το 2018 λόγω «ανεπάρκειας», κατηγορώντας τον ότι έπινε υπερβολικά στη δουλειά και ότι «πουλήθηκε» στους Ρώσους. «Αυτό το τέρας πρέπει να θυμάται τη μοίρα του Ιούδα. Είναι θέμα χρόνου» είχε αναφέρει απειλητικά στην ανακοίνωσή της.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει ακόμη το σημερινό συμβάν.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν γίνει στη Ρωσία πολλές δολοφονίες ή απόπειρες εναντίον προσώπων που στηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κρεμλίνου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

