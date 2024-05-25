Τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις στην ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο και σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag. Η Χαμάς έχει μέχρι στιγμής δράσει μόνο στη Μέση Ανατολή. Τώρα φαίνεται ότι στοχεύει τη Γερμανία σχολιάζει η εφημερίδα.

Οι στόχοι βρέθηκαν στο κινητό ενός υπόπτου για τρομοκρατία, ο οποίος συνελήφθη στο Βερολίνο τον Δεκέμβριο και κατηγορήθηκε από τους εισαγγελείς ότι αναζητούσε μέρη για να κρύψει όπλα για την τρομοκρατική ομάδα, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές στις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ύποπτος, ο οποίος έχει λιβανέζικη καταγωγή, έλαβε τις οδηγίες του από αξιωματούχους της Χαμάς στο Λίβανο.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου αποκάλυψε τον Ιανουάριο ότι η Χαμάς διοικεί ένα δίκτυο πρακτόρων στην Ευρώπη που ελέγχεται από επικεφαλής στον Λίβανο, και έχει στόχο να επιτεθεί σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους στο εξωτερικό.

Οι περισσότεροι από τους διοικητές της οργάνωσης που εδρεύουν στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων των Σαλέχ αλ-Αρούρι και Χαλίλ Χαράζ, σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές αποδίδονται στο Ισραήλ, καθώς η Ιερουσαλήμ καταδιώκει τη Χαμάς στη Γάζα και πέρα από αυτήν.

Πυρήνες της Χαμάς στη Δανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο καθώς φέρεται ότι σχεδίαζαν να επιτεθούν σε εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

