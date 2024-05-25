Εντυπωσιάζει, ή και… φοβίζει για μια ακόμη φορά η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον Αμερικανό συγγραφέα και επιχειρηματία Ριντ Χόφμαν να συνομιλεί με άνεση με τον… ψηφιακό εαυτό του.



Ο Χόφμαν ζητάει από το deepfake AI avatar του, το οποίο συμπεριφέρεται με απόλυτη φυσικότητα και σχεδόν δεν το διακρίνεις από πραγματικό άνθρωπο, να συνοψίσει το 336 σελίδων βιβλίο του (Blitzscaling) σε μια… πρόταση, να το εξηγήσει σαν να απευθύνεται σε παιδιά, να το εξηγήσει σα να απευθύνεται στους φαν της τηλεοπτικής σειράς Σάινφελντ και να το συνοψίσει στα… Κλιγκονιακά (τη γλώσσα των εξωγήινων Κλίγκον στο Σταρ Τρεκ), κάτι που φαίνεται πώς κάνει με θαυμαστή επιτυχία.



Το avatar βίντεο δημιουργήθηκε από την πλατφόρμα Hour One, η φωνή του Χόφμαν δημιουργήθηκε από την Eleven Labs και η προσωπικότητά του - ο τρόπος με τον οποίο ο «AI Ριντ» διατυπώνει τις απαντήσεις - δημιουργήθηκε από ένα προσαρμοσμένο chatbot που δημιουργήθηκε στο GPT-4 το οποίο εκπαιδεύτηκε σε βιβλία, ομιλίες και podcast του Χόφμαν, καθώς και άλλο περιεχόμενο που έχει παράγει τις τελευταίες δεκαετίες



Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.