Τρομερό: Χόρεψε ζεϊμπέκικο με το τρόπαιο ο Μπακασέτας

Ο Παναθηναϊκός σήκωσε το 20ο κύπελλο της ιστορίας του στον Βόλο και στα αποδυτήρια έγινε το έλα να δεις. Πρώτα ο Γιούρι Λοντίγκιν έκανε τον γύρο του θριάμβου με την κούπα στα χέρια, ενώ οι συμπαίκτες του έστησαν γλέντι. Ύστερα ο Τάσος Μπακασέτας αποφάσισε να χορέψει ζεϊμπέκικο, μέσα στην γενικότερη χαρά, για την κατάκτηση του τροπαίου. Μοναδική στιγμή, παρότι δεν ξέρουμε πιο κομμάτι… έπαιξε μέσα στα «πράσινα» αποδυτήρια.

