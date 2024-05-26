Λίγες νεφώσεις στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, οι οποίες θα εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, από τις προμεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη και από τις μεσημβρινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα είναι αυξημένες και κυρίως στη δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές η μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση νωρίς το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αστατος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση νωρίς το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αστατος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και κυρίως στην Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση νωρίς το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αστατος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση νωρίς το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στα Δωδεκάνησα βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές έως τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις έως τις μεσημβρινές ώρες. Τις πρωινές ώρες πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Τις μεσημβρινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-05-2024

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μετά το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά που θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-05-2024

Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά μεμομωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ομβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσης 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.

Πηγή: skai.gr

