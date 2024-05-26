Οι Λιθουανοί καλούνται σήμερα στις κάλπες για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, σε κλίμα ανησυχίας για τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο 60χρονος απερχόμενος πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα,, είναι το μεγάλο φαβορί της εκλογικής αναμέτρησης και αναμένεται να εξασφαλίσει μια δεύτερη πενταετή θητεία. Εκτίμησε πως θα λάβει το 75% των ψήφων, αφού είχε εξασφαλίσει περίπου 44% στον πρώτο γύρο.

Αντίπαλός του είναι η 49χρονη πρωθυπουργός Ινγκρίντα Σιμονίτε, η οποία εξασφάλισε μόλις 20% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πριν από δύο εβδομάδες. Διεκδικεί για δεύτερη φορά την προεδρία, μετά την ήττα της από τον Ναουσέντα στον δεύτερο γύρο των εκλογών του 2019.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας καθορίζει σε συνεργασία με την κυβέρνηση την εξωτερική πολιτική της χώρας και συμμετέχει στις συνόδους κορυφής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Πρέπει να συμβουλεύεται την κυβέρνηση και να λαμβάνει την έγκριση του κοινοβουλίου για τον διορισμό των πλέον υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Τόσο ο Ναουσέντα όσο και η Σιμονίτε θεωρούν επιβεβλημένη την αύξηση των αμυντικών δαπανών για την αντιμετώπιση της απειλής από τη Ρωσία. Η χώρα της Βαλτικής φοβάται ότι ενδεχομένως να είναι ο επόμενος στόχος της Μόσχας σε περίπτωση που η Ρωσία κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Άουσρα Βισνιαουσκιένε, μια 67χρονη συνταξιούχος, υποστηρίζει τον Ναουσέντα. «Θέλω οι άνδρες να είναι επικεφαλής, ειδικά όταν η απειλή του πολέμου είναι τόσο μεγάλη», λέει.

Η Λιθουανία, χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, είναι μία από τις σημαντικότερες δωρήτριες της Ουκρανίας, ενώ δαπανά μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της για την άμυνα, το 2,75% του ΑΕΠ της. Η κυβέρνηση Σιμονίτε θέλει να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 3%.

Το Βίλνιους σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τους πόρους αυτούς για να αγοράσει άρματα μάχης, επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και για να υποδεχθεί στο έδαφός της γερμανικά στρατεύματα. Το Βερολίνο σκοπεύει να τοποθετήσει περίπου 5.000 στρατιώτες στη Λιθουανία ως το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

