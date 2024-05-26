Σαν σήμερα 26/5: «κρεβάτωμα για την ειρήνη» του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο

Γεγονότα



1770: Λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. (Ορλοφικά)

1879: Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη Συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.

1930:Ο Υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Παπανδρέου, τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού Εθνικού Μελοδράματος. Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.

1941: Ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκκένωση της Κρήτης. Δύο Λόχοι του Ελληνικού 5ου Συντάγματος Πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 γερμανούς αιχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. (Μάχη της Κρήτης)

1969: Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Ονο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την Ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.

Το πρώτο Bed-In έγινε από τις 25 έως τις 31 Μαρτίου 1969 στο Χίλτοντου Άμστερνταμ. Στο δωμάτιο 902 ο Τζον και η Γιόκο περνούσαν το μήνα του μέλιτος και σκέφθηκαν ότι θα ήταν μοναδική ευκαιρία να προωθήσουν το αίτημά τους για την ειρήνη, εκμεταλλευόμενοι τη δημοσιότητα από τον πρόσφατο γάμο τους (20 Μαρτίου 1969).

Έτσι, αποφάσισαν ν’ ανοίγουν την πόρτα του δωματίου τους κάθε μέρα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στους εκπροσώπους του Τύπου. Οι δημοσιογράφοι συνέρρεαν κατά δεκάδες, πιστεύοντας ότι θα συλλάβουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές, μετά τη γυμνή φωτογράφισή τους στο εξώφυλλο του άλμπουμ Two Virgins.

Προς μεγάλη τους απογοήτευση, ο Τζον και η Γιόκο, καθισμένοι στο κρεββάτι του δωματίου τους, συζητούσαν μαζί τους για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο.

Τις εμπειρίες τους από αυτό το πρώτο Bed-In μετουσίωσαν στο τραγούδι τους Ballad of John and Yoko.

Η ιδέα τους αυτή άρεσε και δημοσιοποιήθηκε δεόντως κι έτσι αποφάσισαν να την επαναλάβουν τον Μάιο στη Νέα Υόρκη.

Οι αμερικανικές αρχές, όμως, τους απαγόρευσαν την είσοδο, λόγω της καταδίκης του Λένον για κατοχή μαριχουάνας το 1968.

Τελικά, επέλεξαν μια χώρα γειτονική, τον Καναδά.

Το δεύτερο Bed-In του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο ξεκίνησε στις 26 Μαΐου 1969 στο ξενοδοχείο του Μόντρεαλ Queen Elizabeth.

Παρά τη δημοσιότητα που έλαβαν τα δύο Bed-In, υπήρχε διάχυτη η καχυποψία σε μερίδα του Τύπου, ότι αυτά έγιναν για διαφημιστικούς και εισπρακτικούς λόγους.

1975:Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.

Γεννήσεις



1799: Αλεξάντρ Πούσκιν, ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. (Θαν. 29/1/1837)

1924: Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. (Θαν. 19/5/2008)

1926: Μάιλς Ντέιβις, αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. (Θαν. 28/9/1991)

Θάνατοι



1903: Μαρσέλ Ρενό, γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Renault. (Γεν. 1872)

1955: Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. (Γεν. 13/7/1918)

1978: Κυβέλη (Ανδριανού), ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θιασάρχης. (Γεν. 1887)

