Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Στους 11 οι νεκροί μετά από ρωσικό πλήγμα σε υπεραγορά στο Χάρκοβο

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο

Πόλεμος στην Ουκρανία

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ρωσικό πλήγμα σε υπεραγορά με υλικά ιδιοκατασκευών στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram.

Ο ίδιος είχε κάνει λόγο σε προηγούμενο απολογισμό χθες για τουλάχιστον έξι νεκρούς, περίπου 40 τραυματίες και 16 αγνοούμενους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρκοβο Πόλεμος στην Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark