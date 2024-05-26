Ουκρανία: Στους 11 οι νεκροί μετά από ρωσικό πλήγμα σε υπεραγορά στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ρωσικό πλήγμα σε υπεραγορά με υλικά ιδιοκατασκευών στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram.
Ο ίδιος είχε κάνει λόγο σε προηγούμενο απολογισμό χθες για τουλάχιστον έξι νεκρούς, περίπου 40 τραυματίες και 16 αγνοούμενους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
