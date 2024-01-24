Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την αντικατάσταση του Ρίσι Σούνακ στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος πριν από τις εκλογές που θα γίνουν εντός του τρέχοντος έτους ζητά με άρθρο στην Telegraph ο βουλευτής και πρώην υπουργός Στέγασης στη βραχύβια κυβέρνησης της Λιζ Τρας, Σάιμον Κλαρκ, πυροδοτώντας νέο γύρο εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο βρετανικό κυβερνών κόμμα.

«Η ωμή αλήθεια είναι πως ο Ρίσι Σούνακ οδηγεί τους Συντηρητικούς σε μία εκλογική διαδικασία στην οποία θα σφαγιαστούμε», γράφει ο κ. Κλαρκ, ένας από τους πιο ισχυρούς επικριτές του πρωθυπουργού από την πιο δεξιά πτέρυγα του κόμματος, αν και πρώην υφυπουργός στο Υπουργείο Οικονομικών επί υπουργίας Σούνακ.

Προειδοποιεί ότι με την επικείμενη ανάδειξη των Εργατικών στην εξουσία και ενδεχόμενη παραμονή του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία για τουλάχιστον μία δεκαετία, καθώς και με την πιθανή επανεμφάνιση στο πολιτικό προσκήνιο του Νάιτζελ Φάρατζ «ο αφανισμός είναι μία πολύ πραγματική πιθανότητα για το κόμμα μας».

Ως κύριο υπεύθυνο για αυτή την προοπτική κατηγορεί τον κ. Σούνακ που «δεν καταφέρνει να εμπνέει», που έχει μετατραπεί «σε βαρίδι» και που δεν είναι καθόλου δημοφιλής μεταξύ των ψηφοφόρων. «Δεν καταλαβαίνει το τι θέλει η Βρετανία. Και δεν ακούει αυτό που θέλει ο βρετανικός λαός», συμπληρώνει ο Σάιμον Κλαρκ, με ιδιαίτερη μνεία στην όχι αρκετά αυστηρή κατά τον ίδιο μεταναστευτική πολιτική.

Συστήνει λοιπόν, αλλαγή ηγέτη για ακόμα μία φορά από εσωκομματική διαδικασία που «δεν χρειάζεται να κρατήσει πάνω από μία εβδομάδα».

Όπως γράφει, όσο «γελοία» και αν θεωρούν κάποιοι βουλευτές μια νέα αλλαγή ηγέτη στο κόμμα, πιο γελοίο είναι να υπνοβατούν οι Συντηρητικοί προς την «εξόντωση».

Το άρθρο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από εσωκομματικούς υποστηρικτές και μη του Ρίσι Σούνακ.

Ενδεικτικά ο πρώην υπουργός Brexit σερ Ντέιβιντ Ντέιβις σχολίασε πως «το πράγμα καταντά ανόητο», ο πρώην υπουργός Άμυνας σερ Λίαμ Φοξ κατηγόρησε τον κ. Κλαρκ για «ατζέντα αποσταθεροποίησης του κόμματος», και η πρώην υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ τάχθηκε κατά της «διχαστικής ομφαλοσκόπησης».

Πηγή: skai.gr

