Η eBay καταργεί 1.000 θέσεις εργασίας

Η eBay Inc πρόκειται να καταργήσει περίπου χίλιες θέσεις εργασίας, αριθμό ο οποίος χονδρικά αντιστοιχεί στο 9% του προσωπικού της, ανακοίνωσε ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου χθες Τρίτη

«Αν και σημειώνουμε πρόοδο (...) ο αριθμός του προσωπικού μας και οι δαπάνες ξεπερνούν την μεγέθυνση της δραστηριότητάς μας», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζέιμι Αϊανόν σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους.

«Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, εφαρμόζουμε οργανωτικές αλλαγές που θα ευθυγραμμίσουν και θα συγχωνεύσουν ορισμένες ομάδες, για να βελτιωθεί η εμπειρία (κάθε πελάτη) σε όλο το φάσμα και να καλυφθούν με περισσότερη επάρκεια οι ανάγκες των πελατών μας σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας στην eBay ακολουθούν το μαζικό κύμα απολύσεων από εταιρείες του τομέα της τεχνολογίας το 2023 — κυρίως στην Amazon, στη Meta (Facebook, Instagram), στην Alphabet (Google, YouTube) στη Microsoft και τη θυγατρική της LinkedIn.

Πέρα από τις περικοπές θέσεων εργασίας, η διεύθυνση της eBay σχεδιάζει επίσης να μειώσει τον αριθμό των συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών, διευκρίνισε ο κ. Αϊανόν στην επιστολή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

