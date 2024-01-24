Δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για εκεχειρία με τη Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο

Διαψεύδει αναφορές ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες για συμφωνία εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει επί της αρχής σε ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός.

«Οι αναφορές για πρόοδο στις συνομιλίες είναι εσφαλμένες», δήλωσε ανώνυμος αξιωματούχος σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά και καμία πρόοδος στις συνομιλίες. Είναι πολύ περίπλοκο και υπάρχει μια συνεχής σκλήρυνση των θέσεων από την πλευρά της Χαμάς. Κανείς δεν πρέπει να έχει αυταπάτες θα πάρει πολύ χρόνο», είπε ο ίδιος αξιωματούχος.

Τα σχόλια έρχονται μετά από δημοσίευμα του Reuters ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν σε γενικές γραμμές επί της αρχής και ότι μια ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους θα μπορούσε να επιτευχθεί στη διάρκεια εκεχειρίας ενός μήνα, αλλά το σχέδιο πλαίσιο καθυστερεί λόγω των διαφορών στο ζήτημα του οριστικού τερματισμού του πολέμου που θέτει ως προϋπόθεση η Χαμάς.

Το Ισραήλ φέρεται επίσης να κατέθεσε πρόταση αυτή την εβδομάδα που προβλέπει δίμηνη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την πρόταση, ο Γιαχία Σινουάρ και άλλοι κορυφαίοι ηγέτες της Χαμάς στη Γάζα θα έχουν τη δυνατότητα να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες. Η Χαμάς φέρεται να απέρριψε την ιδέα.



