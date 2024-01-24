Μεταγωγικό αεροσκάφος του ρωσικού στρατού, ένα Il-76, που μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί ενώ ανέφερε ότι το αεροσκάφος έπεσε σε χωράφι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

«Περίπου στις 11:00 ώρα Μόσχας ένα αεροσκάφος Il-76 συνετρίβη στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ. Σε αυτό επέβαιναν 65 αιχμάλωτοι στρατιώτες του ουκρανικού στρατού που μεταφέρονταν στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ ενόψει ανταλλαγής (αιχμαλώτων), έξι μέλη του πληρώματος και τρεις συνοδοί», διευκρίνισε το υπουργείο.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76 καταρρίφθηκε από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη ενέργεια».

Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις διαψεύδουν, ωστόσο, την πληροφορία ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν Ουκρανοί αιχμάλωτοι και υποστηρίζουν ότι το αεροσκάφος μετέφερε πυραύλους αεράμυνας S-300.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από το Baza, ένα κανάλι που συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, δείχνει ένα μεγάλο αεροσκάφος να πέφτει και να εκρήγνυται σε μια μεγάλη μπάλα φωτιάς.

Ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι κατέρριψε το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου και συνετρίβη λίγη ώρα νωρίτερα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

«Σκότωσαν στον αέρα τους δικούς τους στρατιώτες, τις μητέρες τους, τα παιδιά τους που τους περίμεναν», κατήγγειλε ο Βιάτσεσλαβ Βολόντιν. «Σκότωσαν τους πιλότους μας που πραγματοποιούσαν ανθρωπιστική αποστολή (…) με αμερικανικούς και γερμανικούς πυραύλους», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους Ρώσους βουλευτές.

Εξάλλου και ο βουλευτής και απόστρατος στρατηγός Αντρέι Καρταπόλοφ δήλωσε ότι το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il- 76 καταρρίφθηκε από τρεις πυραύλους που έχει προσφέρει η Δύση στην Ουκρανία.

Αν και δεν εξήγησε την πηγή της πληροφορίας αυτής, ο Καρταπόλοφ πρόσθεσε ότι οι ερευνητές θα ανακαλύψουν αν οι πύραυλοι αυτοί ήταν Patriot ή IRIS-T.

Πηγή: skai.gr

