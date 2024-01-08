Αυγέρη: Ο πρωθυπουργός να απαντήσει για το πλαφόν στο βρεφικό γάλα

Κριτική στην κυβέρνηση για την τιμή στο βρεφικό γάλα ασκεί με δηλώσεις της η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη.

Η κυρία Αυγέρη ζητεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει απάντηση για την πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για πλαφόν στην τιμή του βρεφικού γάλακτος.

Πιο αναλυτικά η δήλωση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Στην Ελλάδα, οι γονείς πληρώνουν το βρεφικό γάλα έως και 213% παραπάνω από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επί μέρες θέτει επιτακτικά το πρόβλημα, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και μέρες έχει ζητήσει την επιβολή πλαφόν στην τιμή του βρεφικού γάλακτος. Να μπει επιτέλους φρένο στην αισχροκέρδεια!

Η κυβέρνηση, όμως, κάνει ότι δεν ακούει.

Ο αρμόδιος υπουργός αποφεύγει να απαντήσει. Όπως κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σήμερα παραδέχτηκε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την τιμή του βρεφικού γάλακτος, κι ότι η κυβέρνηση μελετά τις λύσεις!

Για πόσο θα τις μελετά, είναι η ερώτηση προς τον πρωθυπουργό.

Θα επιβάλει πλαφόν; Ναι ή όχι;».​



Πηγή: skai.gr

