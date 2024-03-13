Καθώς ένα αεροσκάφος C-130 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας πετούσε πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας για να ρίξει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους που κινδυνεύουν με λιμό, τα σημάδια ζωής ήταν ελάχιστα μεταξύ των ερειπίων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το αεροσκάφος κατέβηκε στα 3.000 πόδια πάνω από τη Μεσόγειο και το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η θέα της Γάζας από ψηλά αποκάλυψε πολλά ισοπεδωμένα κτίρια, άλλα έτοιμα να καταρρεύσουν ή να έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων που ξεκίνησαν μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έριξε περισσότερα από 27.000 «ισοδύναμα γευμάτων» και σχεδόν 26.000 μπουκάλια νερού χθες, Τρίτη, στη βόρεια Γάζα, όπου σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Ωστόσο αυτά τα γεύματα δεν καλύπτουν παρά ελάχιστες από τις ανάγκες των 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 576.000 άνθρωποι βρίσκονται στα πρόθυρα λιμού.

Οργανώσεις αρωγής καταγγέλλουν ότι οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος είναι λιγότερο αποτελεσματικές από τις μεταφορές μέσω της χερσαίας οδού, ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να διασφαλίζεται ότι τα εφόδια που πέφτουν διανέμονται σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη.

«Η επισιτιστική και η άλλη έκτακτη βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι απελπιστικά αναγκαία. Δεν υπάρχει αμφιβολία», δήλωσε χθες ο Γες Λέρκε, εκπρόσωπος της υπηρεσίας συντονισμού ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ.

«Αυτό που είναι σημαντικό να υπογραμμίζουμε ξανά και ξανά--και ζητώ συγγώμη αν ακούγομαι σαν χαλασμένος δίσκος-- αλλά (οι ρίψεις από αέρος) δεν υποκαθιστούν τις χερσαίες μεταφορές τροφίμων και άλλης έκτακτης βοήθειας στη Γάζα και κυρίως στη βόρεια Γάζα. Δεν μπορούν να τις αντικαταστήσουν», υπογράμμισε ο ίδιος.

