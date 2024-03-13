Η Λιθουανία κατηγορεί τη Ρωσία για την επίθεση εναντίον του Λεονίντ Βολκόφ

Η Λιθουανία κατηγόρησε σήμερα τη Μόσχα για την επίθεση που δέχθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο Ρώσος αντιφρονών Λεονίντ Βολκόφ έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους.

Ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε ότι η επίθεση εναντίον του Βολκόφ, πρώην δεξί χέρι του Αλεξέι Ναβάλνι, είναι ξεκάθαρο πως ήταν προσχεδιασμένη και τη συνέδεσε με άλλες προκλήσεις εναντίον της χώρας του.

«Μπορώ να πω ένα πράγμα στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν: κανείς δεν σε φοβάται εδώ», τόνισε ο Ναουσέντα.

Στο μεταξύ η αστυνομία της Λιθουανίας ξεκίνησε έρευνα για την επίθεση.

Ο 43χρονος Βολκόφ δέχθηκε χθες το βράδυ βίαιη επίθεση με σφυρί έξω από το σπίτι του. Ο ίδιος εξήγησε σήμερα ότι δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα ο οποίος τον χτύπησε «περίπου 15 φορές» με ένα σφυρί και πρόσθεσε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας της Λιθουανίας Σαούλιους Ταμουλεβίσιους δήλωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες εκδοχές, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαλευκάνουμε τα κίνητρα και τα αίτια αυτού του εγκλήματος. Εξετάζονται διάφορες εκδοχές», σημείωσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό LRT.

Προς το παρόν δεν έχει συλληφθεί ή ταυτοποιηθεί κανένας ύποπτος.

Ο Βολκόφ είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ρωσικής αντιπολίτευσης και υπήρξε δεξί χέρι του Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 47 ετών σε ρωσική σωφρονιστική αποικία στον αρκτικό κύκλο όπου εξέτιε ποινή 19 ετών για «εξτρεμισμό».

Η υπηρεσία αντιτρομοκρατίας της κρατικής ασφάλειας της Λιθουανίας επεσήμανε ότι η επίθεση είχε στόχο να εμποδίσει τη ρωσική αντιπολίτευση να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο θεωρεί την ομάδα του Ναβάλνι «την πιο ισχυρή δύναμη αντιπολίτευσης, ικανή να ασκήσει πραγματική επιρροή στις εσωτερικές διαδικασίες της Ρωσίας», ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν το περιστατικό.

Ο ίδιος ο Βολκόφ κατηγόρησε ευθέως τον Πούτιν για την επίθεση εναντίον του. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι επέστρεψε σπίτι του σήμερα το πρωί, αφού πέρασε τη νύκτα στο νοσοκομείο. Εξήγησε ότι έχει ένα σπασμένο χέρι και τραύματα από τα περίπου 15 χτυπήματα που δέχθηκε στο πόδι με σφυρί.

«Είναι ένα προφανές, χαρακτηριστικό, εγκληματικό ‘γεια’ από τον Πούτιν», έγραψε. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και δεν θα υποχωρήσουμε», υπογράμμισε ο Βολκόφ στην ανάρτησή του. «Είναι δύσκολο αλλά θα το αντιμετωπίσουμε (…) Είναι καλό που είμαι ακόμη ζωντανός».

Σε συνέντευξή του στο Reuters πριν από τη χθεσινή επίθεση ο Βολκόφ είχε επισημάνει ότι τα ηγετικά στελέχη του κινήματος του Ναβάλνι που βρίσκονται στην εξορία φοβούνται για τη ζωή τους.

«Γνωρίζουν ότι ο Πούτιν δεν σκοτώνει ανθρώπους μόνο μέσα στη Ρωσία, σκοτώνει και εκτός Ρωσίας», είχε υπογραμμίσει. «Ζούμε σε πολύ σκοτεινούς καιρούς».

Ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις καταδίκασε τη «σοκαριστική» επίθεση και διαβεβαίωσε με μήνυμά του στο Χ ότι οι δράστες της «θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους».

Ο επιθεωρητής της λιθουανικής αστυνομίας Ρενάτας Ποζέλα δήλωσε ότι η αστυνομία έχει αφιερώσει «τεράστιους πόρους» για να ερευνήσει την επίθεση.

Ο Ποζέλα επέμεινε ότι η επίθεση αυτή δεν σημαίνει ότι η Λιθουανία, χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και έχει αναχθεί σε βάση για προσωπικότητες της αντιπολίτευσης από αυτές τις δύο χώρες, δεν είναι πλέον ασφαλής.

«Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό το οποίο θα επιλύσουμε με επιτυχία (…) οι πολίτες μας δεν θα πρέπει να φοβούνται εξαιτίας αυτού», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.