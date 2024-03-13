Φιλοουκρανοί μαχητές καλούν τους αμάχους να εγκαταλείψουν ρωσικές πόλεις κοντά στα ουκρανικά σύνορα

Ρώσοι που μάχονται για την Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα πλήγματα σε δύο μεγάλες ρωσικές πόλεις κοντά στα ουκρανικά σύνορα και κάλεσαν τους πολίτες να εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές.

«Είμαστε αναγκασμένοι να πλήξουμε στρατιωτικές θέσεις που βρίσκονται στις πόλεις Μπέλγκοροντ και Κουρσκ», δήλωσαν σε ανάρτησή τους στο Telegram τρεις μονάδες φιλοουκρανών μαχητών, που αποκαλούνται Λεγεώνα για την Ελευθερία της Ρωσίας, Σώμα Ρώσων Εθελοντών και Τάγμα Σιβηρίας.

«Για να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων, καλούμε όλο τον κόσμο να εγκαταλείψει άμεσα τις πόλεις αυτές», δήλωσαν.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα έπειτα από επιδρομές στις συνοριακές περιοχές του Μπέλγκοροντ και του Κουρσκ, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι ομάδες αυτές και τις οποίες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «απώθησε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

