Βρετανία - Κάμερον: Εργαζόμαστε για βοήθεια προς Γάζα από την Κύπρο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο «πιέζει πολύ δυνατά» για να διασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε την Πέμπτη από την Αίγυπτο ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον, κάνοντας αναφορά και στο ρόλο της Κύπρου.

Όπως είπε, η πρόσθετη βοήθεια μπορεί να περάσει τόσο από τη χερσαία διάβαση της Κερέμ Σαλόμ όσο και δια θαλάσσης.

«Υπάρχουν ευκαιρίες για βοήθεια να έρθει από την Κύπρο με βρετανικά πλοία ώστε να παραδοθεί στη Γάζα; Εργαζόμαστε επ' αυτού», σχολίασε.

Όπως συμπλήρωσε, «ο,τιδήποτε μπορεί να γίνει πρέπει να γίνει για να πάει βοήθεια στη Γάζα ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε απεγνωσμένη κατάσταση εκεί».

Ο λόρδος Κάμερον ολοκλήρωσε χθες ένα διήμερο επισκέψεων στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο με αντικείμενο κυρίως την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται πως το Foreign Office έχει επιβεβαιώσει πως το βρετανικό αποβατικό πλοίο Lyme Bay φόρτωσε ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο και περιμένει ανοιχτά του νησιού τις τελικές εγκρίσεις για την παράδοση αυτής στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

