Ο Τζον Σνάιντερ, ο τηλεοπτικός σταρ των '80s, ο ξανθός ηθοποιός των Dukes ήρθε προσφάτως στο προσκήνιο με αφορμή ανάρτησή του στο Χ, στην οποία ζητούσε τον απαγχονισμό του Μπάιντεν και του γιου του.

«Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως είσαι ένοχος προδοσίας και θα πρέπει να απαγχονιστείς δημοσίως. Ο γιος σου επίσης. Η απάντησή σου είναι...;» έγραψε στην ανάρτηση του ο 63χρονος ηθοποιός.

Ο Σνάιντερ ήταν πρωταγωνιστής της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς των χρόνων του 1980 «Οι Ντιουκς» (The Dukes of Hazzard) για δύο αδέλφια που ζούσαν σε μια φανταστική κομητεία της Τζόρτζια. Υποδυόταν τον Μπορεγκάρ «Μπο» Ντιουκ, ο οποίος είχε το ίδιο όνομα με τον στρατηγό του αμερικανικού Εμφυλίου Π. Τζ. Τ. Μπορεγκάρ.

Την ίδια ημέρα που έκανε την ανάρτηση, ο Σνάιντερ επελέγη ως επιλαχών στον τελικό του τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού του Fox «The Masked Singer» (Ο Μασκοφόρος Τραγουδιστής). Εμφανίσθηκε εκεί ως ένα... ντόνατ που τραγουδάει.

Η ανάρτηση του Σνάιντερ αφορούσε μήνυμα του Μπάιντεν νωρίτερα την ίδια ημέρα, στο οποίο ο πρόεδρος καταφερόταν εναντίον του ρεπουμπλικάνου και πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που είναι το φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές της ερχόμενης χρονιάς.

Ο Μπάιντεν ανέφερε πως ο Τραμπ «δημιουργεί πολλές απειλές για τη χώρα μας... αλλά η μεγαλύτερη είναι αυτή που δημιουργεί για τη δημοκρατία μας. Αν το χάσουμε αυτό, χάνουμε τα πάντα».

Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες είδαν την απάντηση του Σνάιντερ πριν αυτή διαγραφεί.

Μερικά ιντερνετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η Secret Service (Μυστική Υπηρεσία), η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προέδρου και της οικογένειάς του, έχει αρχίσει έρευνα για το θέμα.

Ο εκπρόσωπος της Secret Service Στίβεν Κόπεκ δήλωσε πως η υπηρεσία «έχει γνώση των σχολίων που έγιναν από τον κ. Σνάιντερ», όμως δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει πως διεξάγεται έρευνα, «διότι αυτή είναι η τακτική που εφαρμόζεται».

«Μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι η Secret Service ερευνά όλες τις απειλές που σχετίζονται με αυτούς που προστατεύουμε», πρόσθεσε ο Κόπεκ.

Ο καλλιτεχνικός πράκτορας του Σνάιντερ και το πρακτορείο που τον εκπροσωπεί δεν απάντησαν άμεσα σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο Σνάιντερ ισχυρίσθηκε μιλώντας στον ιστότοπο Deadline πως τα σχόλιά του παρερμηνεύθηκαν.

«Οπωσδήποτε δεν έκανα έκκληση για μια πράξη βίας ούτε απείλησα ένα πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως είχαν κάνει πολλές διασημότητες στο παρελθόν», υποστήριξε. «Προτείνω να ξαναδιαβάσετε την ανάρτησή μου».

Ο ίδιος ανέφερε πως «δικαιούται» να έχει την άποψή του, προσθέτοντας πως «μερικοί από τους ηγέτες του έθνους μας στην Ουάσινγκτον έχουν χάσει το δρόμο τους».

Ο Σνάιντερ δεν είναι η πρώτη διασημότητα που αντιμετωπίζει αντιδράσεις για δηλώσεις ή ενέργειες σε βάρος εν ενεργεία προέδρου. Η ηθοποιός Κάθι Γκρίφιν είχε απολυθεί από το CNN επειδή είχε αναρτήσει το 2017 μια φωτογραφία της στην οποία κρατάει ένα ψεύτικο και ματωμένο κεφάλι του Τραμπ.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως πήρε τις πληροφορίες για το παρόν τηλεγράφημά του από τους Los Angeles Times.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.