Ρωσία: «Το δημοσιεύμα της WSJ για τον θάνατο του Πριγκόζιν είναι ένα φτηνό αστυνομικό μυθιστόρημα»

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα τη Wall Street Journal ότι ο ισχυρισμός της πως ο θάνατος του επικεφαλής των μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν σε συντριβή αεροπλάνου είχε ενορχηστρωθεί από τον Ρώσο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ, είναι ένα «φτηνιάρικο αστυνομικό μυθιστόρημα».

Η WSJ ανέφερε ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος του Πριγκόζιν καταρρίφθηκε από μικρή βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το ένα φτερό. Οι συντάκτες του δημοσιεύματος επικαλούνται μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών και έναν πρώην Ρώσο αξιωματούχο υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι είχε δει το δημοσίευμα, αλλά δεν θα το σχολιάσει, πριν προσθέσει: «Τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, η Wall Street Journal λατρεύει να παράγει φτηνιάρικα αστυνομικά μυθιστορήματα».

Ο Πριγκόζιν, επικεφαλής της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner, ήταν για καιρό σε διαμάχη με το αμυντικό κατεστημένο στη χώρα που κορυφώθηκε σε ανταρσία στα τέλη Ιουνίου. Η ανταρσία αυτή τερματίστηκε γρήγορα, αλλά θεωρήθηκε από πολλούς σοβαρή πρόκληση για την εξουσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε συντριβή αεροσκάφους ακριβώς δύο μήνες αργότερα. Το Κρεμλίνο είχε προηγουμένως απορρίψει ως «απόλυτο ψέμα» τον ισχυρισμό ότι σκοτώθηκε κατ’ εντολή του Πούτιν. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε τον Οκτώβριο ότι η συντριβή προκλήθηκε από χειροβομβίδες που πυροδοτήθηκαν εντός του αεροσκάφους.

Εννέα άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης: δύο άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Wagner, τέσσερις σωματοφύλακες του Πριγκόζιν και τρία μέλη του πληρώματος.

Ο Πατρούσεφ, 72 ετών, είναι πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας FSB. Τώρα κατέχει τη θέση του γραμματέα στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας και θεωρείται από τους πιο σκληροπυρηνικούς και με τη μεγαλύτερη επιρροή αξιωματούχους μεταξύ των στενών συμβούλων του Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

