Ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ, Σαμουέλ Ετό (Samuel Eto'o) βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη μετά από μήνυση της κόρης του, Ανι Μπαράνκα,

Σύμφωνα με τον ιταλικός Τύπο, η αναγνωρισμένη ως η βιολογική κόρη του Καμερουνέζου πρώην διεθνούς άσου, μετά από τεστ DNA που επιβεβαιώθηκε με δικαστική απόφαση, η Μπαράνκα μήνυσε τον πατέρα της για «μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της οικογενειακής διατροφής».

Η ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport» αναφέρει ότι η 21χρονη Μπαράνκα, αποφάσισε να υποβάλει καταγγελία αφού είδε πολλές φορές τις προσπάθειές της να τον συναντήσει να αποτυγχάνουν. Η νεαρή γυναίκα θυμάται επίσης ότι ο Καμερουνέζος σταρ είχε διαταχθεί το 2015 να της καταβάλει διατροφή 10.000 ευρώ αλλά ότι ο Ετό «πάντα απέφευγε τις υποχρεώσεις του ως πατέρας».

«Η Ανι δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητη, σπουδάζει μακριά από το σπίτι της και έχει την υποστήριξη της μητέρας της, η οποία μετά βίας καταφέρνει να της εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή. Βρίσκεται σε εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση, μετά από έλλειψη πατρικής φιγούρας, ενώ αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες», αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε στον αρμόδιο για την υπόθεση, δικαστή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

