Μία γυναίκα από το Λανκασάιρ της Βρετανίας προσπάθησε να εξαπατήσει τους εργαζόμενους σε εστιατόριο της περιοχής προκειμένου να της επιστραφεί το ποσό των 13 δολαρίων για το γεύμα της.

Η ίδια άρχισε να παραπονιέται και να φωνάζει καθώς εντόπισε μία τρίχα στο φαγητό της. Τότε ο ιδιοκτήτης της παμπ Τομ Κροφτ αμέσως της επέστρεψε το ποσό.

Ο 32χρονος βέβαια είχε κάποιες δεύτερες σκέψεις καθώς γνωρίζει ότι το προσωπικό του έχει πάντα τα μαλλιά δεμένα πίσω και έτσι αποφάσισε να ελέγξει τις κάμερες.

Τότε είδε πως η πελάτισσα τράβηξε τρίχες από τα μαλλιά της και τις τοποθέτησε στο πιάτο της.

«Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που είναι πρόθυμοι να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη μιας επιχείρησης και τις θέσεις εργασίας του προσωπικού για ένα γεύμα 12,95 £.», δήλωσε στη daily mail.

«Δεν μας έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Έχουμε βαθμολογία πέντε αστέρων για την υγιεινή των τροφίμων και τηρούμε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια», πρόσθεσε και συνέστησε στους άλλους επιχειρηματίες να είναι προσεκτικοί.

