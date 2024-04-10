Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε στη Βρετανία ο πατέρας που τον Οκτώβριο του 2017 δολοφόνησε τον μόλις πέντε εβδομάδων γιο του αφήνοντάς τον να πεθάνει με τον αυχένα σπασμένο, σε μία υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ και οργή στην κοινή γνώμη.

Μαρτύρησε στα χέρια του μπαμπά του

O νεογέννητος Όλι (κεντρική φωτογραφία) , υπέφερε στα χέρια του 29χρονου Μάικλ Ντέιβις επί τέσσερις νύχτες άγριου ξυλοδαρμού στο διαμέρισμα της οικογένειας στο Λέστερ.

Η νεκροψία έδειξε πως ο μικρός Όλι είχε συνολικά 37 κατάγματα στα πλευρά, στο κρανίο, στην κλείδα, στα άνω άκρα και στους συνδέσμους όλων των άκρων του.

Τέσσερις με οκτώ ημέρες πριν από το θάνατό του, το βρέφος είχε αφεθεί αβοήθητο με σπασμένο αυχένα, που προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία και συνέτριψε τη σπονδυλική του στήλη.

Ο Ολι έφυγε από την ζωή από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον πατέρα του

Κατά την απαγγελία της ποινής ο δικαστής είπε πως τα τραύματα σαν αυτά του ανυπεράσπιστου βρέφους συνήθως δημιουργούνται μετά από πολύ σφοδρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ο Ντέιβις θα εκτίσει τουλάχιστον 22 χρόνια στη φυλακή.

Σε ποινή φυλάκισης επτά ετών για την πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και για τη μη αποτροπή δολοφονίας παιδιού καταδικάστηκε η μητέρα του βρέφους, Κέιλι Ντράιβερ, η οποία πάσχει από χρόνια νευρολογική πάθηση που περιορίζει την κινητικότητά της.

Ο παιδοκτόνος πατέρας Michael Davis και η μητέρα του Ολι, Kayleigh Driver. Pic: Leicestershire Police

Μετά την καταδίκη του ζευγαριού, οι συγγενείς του βρέφους ανέφεραν σε μια συγκινητική ανακοίνωσή τους:

«Ολι, ήρθες στον κόσμο μας στις 21 Σεπτεμβρίου 2017. Έλιωσες τις καρδιές μας με αυτά τα μεγάλα μπλε μάτια. Η μικρή μας αχτίδα του ήλιου.

Έχουμε μείνει με ένα τεράστιο κενό στην καρδιά μας. Όλι, η ζωή δεν είναι ποτέ πια η ίδια.

Θα είσαι πάντα μαζί μας γλυκό μας αγόρι, μέχρι να ξανασυναντηθούμε.

Πιάσε όλη την αγάπη και τα φιλιά που σου στέλνουμε.

Η αγαπημένη οικογένειά σου, με την ραγισμένη καρδιά».

