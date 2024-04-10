Το γαλλικό συνδικάτο CGT ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε προειδοποίηση για απεργία των δημόσιων υπαλλήλων στο διάστημα από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, η οποία καλύπτει συνεπώς την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού (26 Ιουλίου - 11 Αυγούστου) και των Παραολυμπιακών Αγώνων (28 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου).

«Όχι ολυμπιακή εκεχειρία», προειδοποιεί σε ανακοίνωσή του το μεγαλύτερο συνδικάτο του δημόσιου τομέα, το οποίο είχε ήδη κάνει γνωστή την πρόθεσή του να καλέσει σε απεργία στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και κατέθεσε προειδοποιήσεις για τους τρεις κλάδους του δημόσιου τομέα (Κράτος, συλλογικότητες, υγεία).

Το συνδικάτο ζητάει κυρίως «προσλήψεις μονίμων, μισθολογικές αποζημιώσεις λόγω των επαγγελματικών αναγκών που θα δημιουργηθούν από τους Αγώνες, (...) δικαιώματα σε άδεια, στην επιλογή της τηλεργασίας και στην αποσύνδεση».

Η προειδοποίηση αυτή ακολουθεί εκείνη του δεύτερου μεγαλύτερου συνδικάτου του δημόσιου τομέα, της Force Ouvrière (FO), η οποία είχε επίσης καταθέσει στις αρχές Μαρτίου μια προειδοποίηση για απεργία που εκτείνεται σε όλη την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ζητώντας καλύτερες αμοιβές για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Δύο άλλα συνδικάτα, η CFDT (τρίτο σε δύναμη στο δημόσιο τομέα) και η Unsa (τέταρτο) έχουν αντιθέτως γνωστοποιήσει πως στο στάδιο αυτό δεν καλούν σε κινητοποίηση στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη γενική γραμματέα της CFDT να διαβεβαιώνει στις αρχές Μαρτίου ότι η συνομοσπονδία της δεν έχει «καμιά επιθυμία να χαλάσει αυτή τη γιορτή».

«Όλη η χώρα επιθυμεί να μην υπάρξουν απεργίες» στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε τονίσει στις αρχές Μαρτίου ο υπουργός Δημόσιας Διοίκησης Στανισλάς Γκερινί.

Ο υπουργός είχε τότε χαρακτηρίσει «πολύ ανακριβή» τον ισχυρισμό συνδικάτων, σύμφωνα με τον οποίο δεν έγινε διάλογος με την κυβέρνηση για την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, και είχε επιβεβαιώσει ότι τα δημόσια όργανα, που θα κινητοποιηθούν στη διάρκεια των Αγώνων, θα πάρουν πριμ 500, 1.000, ακόμη και 1.500 ευρώ, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους.

«Μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι κι εδώ το χρήμα ρέει αφειδώς (...) με συνολική μισθοδοσία 584,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους μόλις γύρω στους τριάντα διευθυντές της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024», κατήγγειλε σήμερα από την πλευρά της η CGT.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.