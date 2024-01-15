Η Βρετανία απαγόρευσε την παγκόσμια ισλαμιστική οργάνωση Χιζμπ ουτ Ταχρίρ (Hizb ut-Tahrir), χαρακτηρίζοντας την τρομοκρατική οργάνωση, με την επιφύλαξη της συμφωνίας του κοινοβουλίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

«Η Χιζμπ ουτ Ταχρίρ είναι μια αντισημιτική οργάνωση που προωθεί ενεργά και ενθαρρύνει την τρομοκρατία, επαινώντας και γιορτάζοντας συν τοις άλλοις τις τρομακτικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου» ανέφερε ο ίδιος σε δηλώσεις σε σχέση με τις επιθέσεις της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ.

Η Χιζμπ ουτ Ταχρίρ, με έδρα τον Λίβανο, δραστηριοποιείται σε 32 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο έπαινος των επιθέσεων στον οποίο προβαίνει η οργάνωση όπως και ο χαρακτηρισμός των μαχητών της Χαμάς ως ήρωες στον ιστότοπο της, συνιστούν προώθηση και ενθάρρυνση της τρομοκρατίας, πρόσθεσε ο Κλεβερλι.

Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης έως 14 έτη.

Ο Κλέβερλι έχει την αρμοδιότητα να απαγορεύσει μια οργάνωση σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία εάν θεωρείται ότι η οργάνωση αυτή «συνδέεται με την τρομοκρατία και πράττει αναλόγως» σύμφωνα με τον ιστότοπο της κυβέρνησης.

Φωτ: Η σημαία της ισλαμιστικής οργάνωσης Χιζμπ ουτ Ταχρίρ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Ινδονησία (Shutterstock)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

