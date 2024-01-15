Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έξι νεκροί από έκρηξη και πυρκαγιά σε αποθήκη εμπορευμάτων στο Μπακού

Ο γενικός εισαγγελέας και το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σε κοινή ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι έχει ξεκινήσει ήδη προκαταρκτική έρευνα 

Έξι νεκροί από έκρηξη και πυρκαγιά σε αποθήκη εμπορευμάτων στο Μπακού

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε μια αποθήκη εμπορευμάτων στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

Ο γενικός εισαγγελέας και το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σε κοινή ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι έχει ξεκινήσει ήδη προκαταρκτική έρευνα για «παραβίαση των κανόνων πυρασφάλειας».

Από την πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, επιβεβαίωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Λίγο νωρίτερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Φωτογραφίες και πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα εν μέρει γκρεμισμένο κτίριο, με τη στέγη του να έχει βουλιάξει, απ’ όπου υψώνεται πυκνός καπνός. Μέλη των σωστικών συνεργείων εργάζονται πυρετωδώς ανάμεσα στα ερείπια.

Την περασμένη εβδομάδα τέσσερα νεογέννητα πέθαναν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μια μαιευτική κλινική στο Μπακού. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για την τραγωδία αυτή, η πυρκαγιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα.

Τον Απρίλιο του 2022 ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 37 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν, λόγω διαρροής υγροποιημένου αερίου.

Τέτοιου είδους συμβάντα είναι συχνό φαινόμενο σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, αφενός λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων και αφετέρου επειδή δεν τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αζερμπαϊτζάν Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark