Έξι νεκροί από έκρηξη και πυρκαγιά σε αποθήκη εμπορευμάτων στο Μπακού

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε μια αποθήκη εμπορευμάτων στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

🔥🇦🇿 An EXPLOSION occurred in a furniture workshop in Baku.



2 deaths reported. Teams from the Ministry of Emergency Situations of Azerbaijan are working on the spot. pic.twitter.com/4y5JKwWSrP January 15, 2024

Ο γενικός εισαγγελέας και το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σε κοινή ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι έχει ξεκινήσει ήδη προκαταρκτική έρευνα για «παραβίαση των κανόνων πυρασφάλειας».

Από την πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, επιβεβαίωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Λίγο νωρίτερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Φωτογραφίες και πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα εν μέρει γκρεμισμένο κτίριο, με τη στέγη του να έχει βουλιάξει, απ’ όπου υψώνεται πυκνός καπνός. Μέλη των σωστικών συνεργείων εργάζονται πυρετωδώς ανάμεσα στα ερείπια.

🇦🇿🚨Two people died and 24 are injured as a result of the explosion-fire in a workshop in #Baku.



In connection with the explosion and fire, 3 dogs of the canine service of the Ministry of Emergency Situations were attracted to the scene.#CaliberAz #news #politics #Azerbaijan… pic.twitter.com/N9B1GNaoUU — Caliber English (@CaliberEnglish) January 15, 2024

Την περασμένη εβδομάδα τέσσερα νεογέννητα πέθαναν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μια μαιευτική κλινική στο Μπακού. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για την τραγωδία αυτή, η πυρκαγιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα.

Τον Απρίλιο του 2022 ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 37 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν, λόγω διαρροής υγροποιημένου αερίου.

Τέτοιου είδους συμβάντα είναι συχνό φαινόμενο σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, αφενός λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων και αφετέρου επειδή δεν τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας.

A powerful explosion occurred in a furniture workshop in Baku, many ambulance teams rushed to the scene, local media wrote that there were dead pic.twitter.com/z16nNBf5rE — Тоби айоделе -Tboy🇳🇬🇷🇺 (@TobiAyodele) January 15, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

