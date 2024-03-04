Η ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας άρχισε να παράσχει δωρεάν επαναχρησιμοποιούμενα κύπελλα για την έμμηνο ρύση, εσώρουχα περιόδου και υφασμάτινες σερβιέτες σε φαρμακεία σήμερα, σε μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες αυτού του είδους παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην προσπάθεια της περιφερειακής κυβέρνησης να μειώσει «τη φτώχεια περιόδου», αφότου μία έρευνα κατέδειξε πως περίπου το 44% των γυναικών που χρησιμοποιούν προϊόντα έμμηνου ρύσεως στην Καταλονία δεν έχουν τα χρήματα να αγοράσουν το προϊόν πρώτης επιλογής του και το 23% λέει πως αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει και πάλι προϊόντα που είναι σχεδιασμένα για μία και μοναδική χρήση.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα προϊόντων για τη συλλογή του αίματος κατά την έμμηνο ρύση, συχνά εξαιτίας του κόστους, της έλλειψης εγκαταστάσεων πλυσίματος ή εκπαίδευσης, μπορεί να οδηγήσει κορίτσια και γυναίκες στο να μην πηγαίνουν στο σχολείο και τη δουλειά και οξύνει τον κίνδυνο μόλυνσης και του συνδρόμου τοξικού σοκ.

Η δημόσια υπάλληλος Έστερ Μιράλες, ηλικίας 55 ετών, δήλωσε ότι εάν οι άνδρες είχαν έμμηνο ρύση το θέμα θα είχε αντιμετωπιστεί πολύ νωρίτερα.

«Αυτό επηρεάζει όλες τις γυναίκες, εκείνες που ευτυχώς διαθέτουν τα οικονομικά μέσα και εκείνες που δεν τα διαθέτουν», τόνισε.

Οι γυναίκες μπορεί να δαπανήσουν 2.500 ευρώ σε προϊόντα υγιεινής κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ το να επιλέξουν επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα θα μειώσει αυτό το κόστος σε περίπου 145 ευρώ, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πρωτοβουλία στην περιφέρεια της βορειοανατολικής Ισπανίας θα ωφελήσει περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, κορίτσια, γυναίκες και ανθρώπους που δηλώνουν μη δυαδικοί ή διεμφυλικοί και έχουν περίοδο, οι οποίοι θα μπορούν να βρουν τα προϊόντα σε περισσότερα από 3.300 φαρμακεία.

Το μέτρο στοχεύει επίσης να μειώσει τους πάνω από 9000 τόνους αποβλήτων που δημιουργούνται κάθε χρόνο στην Καταλονία από τα χρησιμοποιημένα ταμπόν και τις σερβιέτες.

Η 18χρονη φοιτήτρια Ελένα Εράνθ δήλωσε πως θέλει να δοκιμάσει τα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα.

«Χρησιμοποιούμε πολλές σερβιέτες, πολλά ταμπόν, πολλά υλικά κατά τη διάρκεια της ζωής μας και ρυπαίνουν πολύ», είπε στο Reuters.

Η Σκωτία έγινε η πρώτη περιοχή παγκοσμίως το 2020 που προσέφερε δωρεάν προϊόντα υγιεινής, όμως η καταλανική κυβέρνηση λέει ότι τώρα είναι η πρώτη φορά που επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα για την έμμηνο ρύση παρέχονται δωρεάν.

Το 2022 η Ισπανία ενέκρινε έναν νόμο που προέβλεπε πως προϊόντα έμμηνου ρύσεως θα πρέπει να διανέμονται δωρεάν σε σχολεία, φυλακές, εγκαταστάσεις για την φροντίδα της υγείας των γυναικών και άλλους δημόσιους θεσμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

