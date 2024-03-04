Η Χαμάς δεν ξέρει ποιοι από τους ομήρους είναι ακόμη ζωντανοί, δηλώνει στέλεχός της

Η Χαμάς αγνοεί ποιοι από τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας είναι ζωντανοί και ποιοι είναι νεκροί, είπε σήμερα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι από αυτούς είναι ζωντανοί ή νεκροί, αν σκοτώθηκαν από τα (ισραηλινά) πλήγματα ή αν πέθαναν από την πείνα», είπε ο Μπάσεμ Ναΐμ. «Οι αιχμάλωτοι κρατούνται από διάφορες ομάδες, σε διαφορετικές τοποθεσίες», εξήγησε.

Περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 130 όμηροι παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα, όμως οι 31 από αυτούς είναι νεκροί. Περίπου 100 άλλοι απελευθερώθηκαν τον Νοέμβριο, σε ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ.

Το θέμα των ομήρων είναι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο Κάιρο με στόχο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, πέντε μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Οι μεσολαβήτριες χώρες (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ) επιδιώκουν να επιτευχθεί μια συμφωνία πριν από το Ραμαζάνι, τον ιερό μήνα για τους μουσουλμάνους που φέτος ξεκινά στις 10 ή 11 Μαρτίου.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου απαιτεί από τη Χαμάς να της παραδώσει έναν ακριβή κατάλογο των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και δεν έστειλε αντιπροσωπεία στο Κάιρο, σε αντίθεση με την παλαιστινιακή οργάνωση, επειδή δεν της δόθηκε αυτή η λίστα. Η Χαμάς από την πλευρά της ζητά την οριστική κατάπαυση του πυρός και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων προτού συμφωνήσει για την απελευθέρωση των ομήρων.

Σύμφωνα με τον Μπάσεμ Ναΐμ, που βρίσκεται στο Κάιρο, «το ερώτημα που αφορά τους κρατούμενους (σ.σ. ομήρους) δεν αναφέρθηκε σε κανένα έγγραφο ή πρόταση κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων».

«Η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.