Επεισόδια στο Άμστερνταμ: 32 συλλήψεις σε διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανακοίνωσαν μέσω X περί τα μεσάνυχτα πως συνέλαβαν 32 ανθρώπους για «βία, καταστροφές, επιθέσεις και υποκίνηση» σε πανεπιστημιούπολη και σε οδική αρτηρία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας, όπου χθες Τετάρτη ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων, με φόντο τις κινητοποιήσεις για τη Γάζα που μετά τις ΗΠΑ παίρνουν πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Ευρώπη.

Bij protesten op het Binnengasthuisterrein en het Rokin zijn 32 mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging, vernieling, mishandeling en opruiing. De meeste mensen zijn vertrokken. De politie is aanwezig en de situatie is nu rustig. Aan de media: updates volgen morgen. May 8, 2024

Διαδηλωτές απέκλεισαν οδικό άξονα αφού απομακρύνθηκαν διά της βίας από την πανεπιστημιούπολη.

pic.twitter.com/jDJLj9KxDT

🇳🇱🇮🇱A #Dutch #anti_Israel protester tries to stop a police bulldozer from tearing down a barricade built by his rioter friends in #Amsterdam.

As a police officer moves in to arrest him, he escapes by jumping into the canal.

Riots all day in Amsterdam today… — Lala She (@kidsbornie) May 9, 2024

Φοιτητές διαδηλώνουν από τη Δευτέρα, απαιτώντας το πανεπιστήμιο να κόψει κάθε δεσμό με το Ισραήλ, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε πλάνα που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται δεκάδες αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών και ρόπαλα να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, που έκαναν κατάληψη σε κτίριο του πανεπιστημίου από το βράδυ της Τρίτης.

Οι φοιτητές κατόπιν απέκλεισαν κεντρικό οδικό άξονα της πρωτεύουσας κι ακολούθησε νέος γύρος βίαιων επεισοδίων.

«Διαδηλωτές πέταξαν αμμωνία» σε αστυνομικούς, σύμφωνα με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

In de omgeving van de Rokin is door demonstranten met ammoniak naar ME gegooid. Er worden nu charges uitgevoerd, de situatie is onrustig. Politie roept iedereen op om naar huis te gaan. We treden op om dit geweld te stoppen. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) May 8, 2024

Νωρίτερα χθες βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες ανάμεσα στο πρυτανείο του UvA και διαδηλωτές, που προφανώς δεν οδήγησαν πουθενά.

Σε πλάνα του ολλανδικού τηλεοπτικού δικτύου AT5 διακρίνονται αστυνομικοί να συλλαμβάνουν διαδηλωτές και, χρησιμοποιώντας εκσκαφέα, να ξηλώνουν οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές.

Εκατοντάδες υποστηρικτές των φοιτητών που παρακολουθούσαν τα επεισόδια φώναζαν συνθήματα όπως «Ντροπή σας», «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ», «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες για να απωθήσουν αστυνομικούς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Κατά την αστυνομία, ορισμένοι διαδηλωτές δεν ήταν φοιτητές, αλλά πρόσωπα «που δεν έχουν καμιά σχέση με το πανεπιστήμιο (…) και επιδίωκαν εσκεμμένα σύγκρουση».

Διαδηλωτής που ξέφυγε από αστυνομικούς πήδηξε αρχικά σε εκσκαφέα και από εκεί βούτηξε σε κανάλι.

Είχε γίνει κατάληψη σε άλλο κτίριο του πανεπιστημίου τη Δευτέρα, από όπου όμως απομακρύνθηκαν διά της βίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Οι αρχές έκαναν λόγο για 169 συλλήψεις. Μολαταύτα, οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην πανεπιστημιούπολη προχθές.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης χθες στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης κλαι κατέλαβαν κτίριο, σύμφωνα με ολλανδικά ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.