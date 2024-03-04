«H Toυρκία δεν είναι μια χώρα που αποτελείται μόνο από τα σύνορα της. Η Τουρκία, είναι η καρδιά μιας μεγαλύτερης γεωγραφίας, από τα Βαλκάνια μέχρι και την Κεντρική Ασία, από την Μαύρη Θάλασσα μέχρι και την βόρεια Αφρική, από το Αιγαίο μέχρι και τη νότια Ασία. Αυτή η καρδιά μας δίνει δύναμη και δίνει ελπίδες σε όλα μας τα αδέλφια και φίλους μας για εκείνες τις περιοχές» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του εμπορικού συμβούλιου.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι «εμείς δεν έχουμε αποικίες, δεν είχαμε ποτέ. Εμείς δεν έχουμε έσοδα που έρχονται δίχως αντίκρισμα. Δεν είχαμε ποτέ. Δεν έχουμε τέτοιο οικονομικό σύστημα. Δεν είχαμε ποτέ. Όμως έχομε κρατική εμπειρία χιλιάδων ετών, έχουμε εθνική νοσταλγία που θαυμάζει όλος ο κόσμος κι έχουμε προτέρημα να εργαζόμαστε σκληρά».

«Θα γυρίσουμε την πλάτη μας σε αυτή την τρομερή κληρονομιά, επειδή έχουμε 3-4 ζητήματα που χρειάζονται επίλυση; Θα εγκαταλείψουμε αυτά που διαθέτουμε επειδή πρέπει να κάνουμε υπομονή 1-2 χρόνια; Επειδή πρέπει να εργαστούμε περισσότερο, θα γονατίσουμε μπροστά στους ιμπεριαλιστές και στα όργανα τους. Όχι, ποτέ!» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Παράλληλα, μίλησε για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία.

«Eίναι υπαρκτή η βούληση μας για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας σε βάθος 30-40 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία. Είμαστε αποφασισμένοι να κλείσουμε τα κενά που υπάρχουν μετά τις επιχειρήσεις τις οποίες έχουμε κάνει. Καλούμε τους πάντες να σεβαστούν αυτή την στρατηγική ασφαλείας μας. Σε αντίθετη περίπτωση εκείνοι θα έχουν την ευθύνη της έντασης που θα προκύψει. Έχουμε ετοιμασίες που θα προκαλέσουν εφιάλτες σε όσους νομίζουν πως θα γονατίσουν την Τουρκία με την ίδρυση ενός κράτους τρομοκράτη στο μήκος των νοτίων συνόρων της» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

