Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας εναντίον της πόλης Μπιέλγκοροντ και της περιφέρειάς της, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

«Η πόλη κι η (ομώνυμη) περιφέρεια Μπιέλγκοροντ έγιναν στόχος αεροπορικής επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Κατοικίες και οχήματα υπέστησαν άμεσα πλήγματα», ανέφερε ο περιφερειάρχης Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι: επτά ενήλικοι κι ένα παιδί», συνέχισε. Πέντε από τους τραυματίες, ανάμεσά τους κορίτσι 11 ετών, τραυματίστηκαν από θραύσματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ στους υπόλοιπους τρεις προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου, διευκρίνισε.

Πάντα σύμφωνα με τον αξιωματούχο, 19 πολυκατοικίες, μονοκατοικία και 37 οχήματα έχουν υποστεί ζημιές στην πόλη. Άλλες τέσσερις μονοκατοικίες και τρία οχήματα υπέστησαν επίσης ζημιές στο χωριό Ντουμπόβοε, που διοικητικά υπάγεται στην περιφέρεια.

Σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία, η Μπιέλγκοροντ γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων με drones μιας κατεύθυνσης· το Κίεβο λέει πως πρόκειται για αντίποινα στους πρακτικά καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις τα τελευταία δυο και πλέον χρόνια. Τη Δευτέρα, επίθεση με drones στην περιφέρεια αυτή στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 35.

Την 30ή Δεκεμβρίου, η πόλη Μπιέλγκοροντ υπέστη την πιο φονική ουκρανική επίθεση στο ρωσικό έδαφος (25 νεκροί, 100 τραυματίες) από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Άλλη ουκρανική επίθεση με drones νωρίτερα σήμερα προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης κρίσεων σε αυτήν.

Τουλάχιστον έξι ουκρανικά UAVs καταστράφηκαν, όμως συντρίμμια κατέπεσαν στο διυλιστήριο, στο χωριό Γιούραβκα, εξήγησε η υπηρεσία μέσω Telegram.

«Αρκετές δεξαμενές υπέστησαν ζημιές», ανέφερε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, ούτε να κάνει λόγο για τραυματισμούς.

Ακόμη δυο ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο του Κλιντσόβσκι, στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, επίσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκαμάς, διευκρινίζοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές.

Η Ουκρανία κατέρριψε 17 ρωσικά drones πάνω από την Οδησσό

Τήην ίδια ώρα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατέστρεψαν 17 από τα 20 drones μιας κατεύθυνσης που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία εναντίον της ουκρανικής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία.

Τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αυτά καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της Οδησσού (νότια), διευκρίνισε η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

