Η κυκλοφορία των τρένων της Eurostar θα αποκατασταθεί πλήρως αύριο Κυριακή, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, έπειτα από την ματαίωση και των 41 διαδρομών ανάμεσα στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Αμστερνταμ και τις Βρυξέλλες εξαιτίας πλημμύρας που σημειώθηκε στις γραμμές, κοντά στο Εμπσφλιτ, ανατολικά του Λονδίνου.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πλημμύρα στα σιδηροδρομικά τούνελ που περνούν κάτω από τον Τάμεση στην περιοχή του Εμπσφλιτ.

Η ματαίωση των σημερινών δρομολογίων έγινε κατά την διάρκεια ενός από τα σαββατοκύριακα του χρόνου με την μεγαλύτερη κίνηση. Περί τους 30.000 επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

