Η αστυνομίας της Νικαράγουας συνέλαβε τέσσερις ακόμη ιερείς ανεβάζοντας στους 12 τους καθολικούς κληρικούς που έχουν συλληφθεί τις τελευταίες τρεις ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους της καθολικής εκκλησίας και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο του πογκρόμ που έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Ορτέγκα κατά της καθολικής εκκλησίας και των αντιφρονούντων.

Σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο επίσκοπος Μιγκέλ Μαντίκα, γιος μίας από τις πλουσιότερες οικογένειες της Νικαράγουας. Και οι τέσσερις προέρχονται από την αρχιεπισκοπή της Μανάγκουα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και δύο ιερείς - οι Μικέλ Μοντερέι και Ραούλ Σαμόρα, που άνοιξαν τις πόρτες των εκκλησιών τους στους φοιτητές δύο πανεπιστημίων που δέχθηκαν την επίθεση της κυβέρνησης το 2018.

Συνολικά, 12 ιερείς και ο επίσκοπος Ισίντρο Μόρα έχουν συλληφθεί τις τελευταίες ημέρες. Τον Αύγουστο 2022, ο επίσκοπος Ρολάντο Αλβάρες συνελήφθη και καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 26 ετών.

Μετά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του 2018, ο Ορτέγκα κατηγόρησε του ιερείς ότι συντονίσθηκαν στην ενορχήστρωση πραξικοπήματος.

Οι επίσκοποι της εκκλησίας της Νικαράγουας ζήτησαν από τον πρόεδρο την απόδοση δικαιοσύνης για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των κινητοποιήσεων και την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

