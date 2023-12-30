Η ένοπλη πτέρυγα του Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLF) ανακοίνωσε ότι ισραηλινός στρατιώτης που κρατείτο όμηρος σκοτώθηκε κατά την διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής μετά από αποτυχημένη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού για την απελευθέρωσή του.

Σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αμπού Άλι Μουστάφα δηλώνει ότι η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια ισραηλινών κομάντο για την απελευθέρωση του στρατιώτη.

Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε στοιχεία για την ισραηλινή τοποθεσία όπου συνελήφθη ο στρατιώτης, ούτε για τον τόπο όπου κρατείτο στην Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.