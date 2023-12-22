Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η βασίλισσα Ελισάβετ ανησυχούσε ότι θα ήταν «δύσκολο» για το τελετουργικό της κηδείας της αν πέθαινε στο αγαπημένο της κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, όπως εν τέλει έγινε, αποκαλύπτει νέο ντοκιμαντέρ.

Το φιλμ με τίτλο «Κάρολος Γ': Η Χρόνια της Στέψης» παρουσιάζει άγνωστο παρασκήνιο της περιόδου λίγο πριν από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου μετά από το θάνατο της μητέρας του. Θα προβληθεί από το BBC One τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Η κόρη της Ελισάβετ, πριγκίπισσα Άννα, αποκαλύπτει πως η μητέρα της είχε την ανησυχία για το πού θα πέθαινε, καθώς το σχέδιο της «Επιχείρησης Μονόκερως» για τη μεταφορά του φερέτρου της από τη Σκωτία στο Λονδίνο ήταν από τα πιο περίπλοκα.

Παρόλα αυτά πείστηκε από την οικογένειά της να μην ασχολείται η ίδια με τα διαδικαστικά και να παραμείνει στη Σκωτία ενώ η υγεία της εξασθενούσε.

Η πριγκίπισσα Άννα εκμυστηρεύεται επίσης ότι την κυρίευσε «περιέργως μία αίσθηση ανακούφισης» όταν το Αυτοκρατορικό Στέμμα αφαιρέθηκε από το φέρετρο της μητέρας της κατά την τελετή ταφής στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ. «Ήταν συμβολικό της παράδοσης της ευθύνης», προσθέτει η πριγκίπισσα Άννα σύμφωνα με τις λεπτομέρειες από το ντοκιμαντέρ που έχουν αποκαλυφθεί.

Αποκαλύπτεται επίσης πως στις πρόβες για την τελετή στέψης ο Κάρολος αστειεύτηκε για τα γνωστά σε όλους χοντρά δάχτυλά του.

Όταν ο γιος του Γουίλιαμ κούμπωσε τον μανδύα που θα φορούσε στην τελετή ο πατέρας του, αστειεύτηκε ότι την ημέρα της τελετής δε θα κατάφερνε να κλείσει τη συγκεκριμένη πόρπη. Γελώντας ο Κάρολος απάντησε: «Όχι, δεν έχεις δάχτυλα-λουκάνικα σαν εμένα».

Το ντοκιμαντέρ δείχνει επίσης τον Αρχιεπίσκοπο του Καντερμπέρι που διεξήγαγε την τελετή στέψης να ξεχνά τα λόγια μιας προσευχής, με όλους με γελούν, περιλαμβανομένου του βασιλιά.

Πηγή: skai.gr

