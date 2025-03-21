Λογαριασμός
Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά που προκάλεσε blackout στο Χίθροου

Η βρετανική αστυνομία διευκρινίζει ότι έως στιγμής «δεν υπάρχει ένδειξη δόλου» για τη φωτιά, αλλά εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα

Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τη μεγάλη φωτιά στο Χίθροου

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για τη μεγάλη φωτιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, στην οποία οφείλεται η αναστολή λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου.

«Δεδομένης της τοποθεσίας του υποσταθμού ηλεκτροδότησης και του αντίκτυπου που είχε αυτό το περιστατικό στις κρίσιμες υποδομές, η διοίκηση της αντιτρομοκρατικής ηγείται τώρα των ερευνών» αναφέρει χαρακτηριστικά η αστυνομία. 

Χίθροου

Η βρετανική αστυνομία διευκρινίζει ότι έως στιγμής «δεν υπάρχει ένδειξη δόλου» για τη φωτιά, αλλά προσθέτει ότι εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. 

Με το αεροδρόμιο Χίθροου να είναι κλειστό την Παρασκευή, ο αντίκτυπος των προβλημάτων αναμένεται να επεκταθεί πολύ πέρα από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό κόμβο της Βρετανίας, ζημιώνοντας ενδεχομένως τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών κατά εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες.

Το χάος στα παγκόσμια αεροπορικά ταξίδια που προκάλεσε η πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης του αεροδρομίου θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες, αν όχι εβδομάδες, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται εμπειρογνώμονα σε θέματα αερομεταφορών. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, εκατοντάδες πτήσεις από και προς το Χίθροου έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί. Η εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών εταιρειών Cirium εκτίμησε ότι θα μπορούσαν να επηρεαστούν «πάνω από 145.000» επιβάτες.

Το Χίθροου ήταν το τέταρτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο το 2023, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, με ρεκόρ 83,9 εκατ. επιβατών πέρυσι.

Χίθροου

