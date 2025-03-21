Η Τουρκία προετοιμάζεται για την τρίτη βραδιά διαδηλώσεων, με κίνδυνο κλιμάκωσης, αφού το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας κάλεσε σε πανεθνικές διαδηλώσεις με αφορμή τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και σημαντικότερου αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

"Με ρωτάνε αν κάνω κάλεσμα να βγει ο κόσμος τους δρόμους; Ναι, ναι, ναι", δήλωσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκούρ Οζέλ στους διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Πέμπτης, οι οποίοι διαδήλωσαν για δεύτερη ημέρα αντιδρώντας στη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. «Δεν θα εγκαταλείψουμε τη μάχη χωρίς να κερδίσουμε πρώτα τα δικαιώματά μας, χωρίς να σώσουμε τον δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου, χωρίς να απελευθερώσουμε όλους τους δημάρχους της Κωνσταντινούπολης», σημείωσε και πρόσθεσε απευθυνόμενος στον κόσμο, «το υπόσχεστε;» και τους διαδηλωτές να φωνάζουν «Ναι».

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει σήμερα προγραμματισμένη διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη στο δημαρχείο της πόλης και σε 34 άλλες πόλεις της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον Κωστίδη, υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με τεθωρακισμένα οχήματα σε κεντρικά σημεία της Κωνσταντινούπολης, «για κάθε ενδεχόμενο».

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους το βράδυ της Πέμπτης, αμφισβητώντας την απαγόρευση που ισχύει από την Τετάρτη για τις διαδηλώσεις, με τις αρχές να προσπαθούν να μετριάσουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης των διαδηλώσεων. Δεκάδες συνελήφθησαν για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επικρίνουν τη σύλληψη του Ιμάμογλου. Σημειώνεται ότι στις χθεσινές διαδηλώσεις η αστυνομία χρησιμοποίησε κατά διαδηλωτών σπρέι πιπεριού, αύρες νερού, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, έγιναν 53 προσαγωγές ενώ 16 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα χθεσινά επεισόδια, χωρίς να γίνεται αναφορά στο πόσοι πολίτες τραυματίστηκαν.

Νέα βουτιά στις αγορές - Βυθίζεται η λίρα

Οι αγορές συνεχίζουν να δέχονται έντονες πιέσεις, με την τουρκική λίρα να βρίσκεται σε πορεία για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση της εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Στο μεταξύ, ο χρηματιστηριακός δείκτης Borsa Istanbul 100 υποχώρησε έως και 7% σήμερα, ενεργοποιώντας προσωρινές διακοπές συναλλαγών και αυξάνοντας την εβδομαδιαία βουτιά που έχει διαγράψει περίπου 30 δισ. δολάρια από την κεφαλαιαγορά της τουρκικής αγοράς μετοχών. Το τουρκικό νόμισμα και οι τουρκικές μετοχές καταγράφουν τις χειρότερες επιδόσεις στον κόσμο αυτή την εβδομάδα.

Προειδοποιήσεις

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης επανέλαβε την Παρασκευή την προειδοποίησή του ότι απαγορεύονται οποιεσδήποτε συγκεντρώσεις ή συνεντεύξεις Τύπου μέχρι τις 23 Μαρτίου, ενώ οι κυβερνήτες της πρωτεύουσας Άγκυρας και της Σμύρνης επέβαλαν επίσης απαγορεύσεις διαδηλώσεων. Το βράδυ της Παρασκευής θα δοκιμαστούν αυτές οι απαγορεύσεις, καθώς το CHP του Ιμάμογλου διοργανώνει συγκεντρώσεις σε όλη την τουρκική επικράτεια.

Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει τον έλεγχο και την επιρροή σε όλους σχεδόν τους τομείς του κράτους, προσπάθησε να πάρει αποστάσεις από τα τελευταία γεγονότα. Το βράδυ της Πέμπτης δήλωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν εσωτερικά θέματα της αντιπολίτευσης και ότι δεν πρέπει να θεωρούνται εθνικά ζητήματα.

Σημειώνεται ότι ο Ιμάμογλου είναι ο ισχυρότερος αντίπαλος του Ερντογάν, έχοντας κερδίσει τους εκλεκτούς υποψήφιους του Τούρκου προέδρου σε δύο διαδοχικές τοπικές εκλογές. Η πολιτική άνοδος του Ερντογάν ξεκίνησε ως δήμαρχος της ίδιας πόλης τη δεκαετία του 1990 και αντιλαμβάνεται τις ήττες αυτές ως προσωπικές ήττες.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να διοργανώσει την Κυριακή προκριματικές εκλογές για να εκλέξει επίσημα τον Ιμάμογλου ως υποψήφιο για την προεδρία. Η αστυνομία μπορεί να κρατήσει τον δήμαρχο υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη, προτού δικαστής εκδικάσει επίσημα τις κατηγορίες και αποφασίσει αν θα πρέπει να συλληφθεί επίσημα.

Ο Ιμάμογλου ειρωνεύεται τον Ερντογάν από τη φυλακή: «Θα συνεχίσω να διαπράττω το έγκλημα του ανοίγματος παιδικών σταθμών»

Στο μεταξύ, ο Ιμάμογλου ειρωνεύτηκε σήμερα τον Ερντογάν μέσα από τη φυλακή. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, σε νέο μήνυμά του στο Χ, δήλωσε χαρακτηριστικά «θα συνεχίσω να διαπράττω το έγκλημα του ανοίγματος παιδικών σταθμών».



Σημειώνεται ότι το γραφείο του επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης κατηγόρησε τον Ιμάμογλου ως «αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης», κατηγορώντας τον για διαφθορά, εκβιασμό, δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με συμβάσεις που αφορούν δημοτικά έργα. Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν επίσης ότι βοήθησε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), σχηματίζοντας εκλογική συμμαχία με το φιλοκουρδικό Λαϊκό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) κατά τις δημοτικές εκλογές του 2024.



Το νέο μήνυμα του Εκρέμ Ιμάμογλου αναλυτικά



«Ξεκίνησε έρευνα εναντίον μου επειδή άνοιξα έναν παιδικό σταθμό. Θα ήθελα να δώσω κατάθεση, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι υπό κράτηση, διαφορετικά θα υπερασπιζόμουν ευχαρίστως τους παιδικούς σταθμούς που χτίσαμε για τα παιδιά αυτής της πόλης με όλες μου τις δυνάμεις. Θα συνεχίσουμε να διαπράττουμε το έγκλημα του ανοίγματος παιδικών σταθμών. Εμπιστεύομαι τους παιδικούς σταθμούς των παιδιών μας, που είναι το μέλλον μας, στο έθνος μας».

Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 21, 2025

Η τουρκική αστυνομία έκανε τη νύχτα της Πέμπτης χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μετά από κάλεσμα του κόμματος CHP.

Πηγή: skai.gr

