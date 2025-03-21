Λογαριασμός
Ποιες πτήσεις της AEGEAN ακυρώθηκαν προς το αεροδρόμιο του Χίθροου

Όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις, θα ενημερωθούν για την ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων αναφέρει η Aegean

Aegean

Ακυρώθηκαν οι πτήσεις της AEGEAN Α3602-Α3603, για σήμερα 21 Μαρτίου, από/προς το αεροδρόμιο του Χίθροου, λόγω της αναστολής της λειτουργίας του μετά από διακοπή ρεύματος, οφειλόμενης σε πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της AEGEAN, όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα ενημερωθούν για την ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +30 210626100.

