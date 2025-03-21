Ποιες πτήσεις της AEGEAN ακυρώθηκαν προς το αεροδρόμιο του Χίθροου

Ακυρώθηκαν οι πτήσεις της AEGEAN Α3602-Α3603, για σήμερα 21 Μαρτίου, από/προς το αεροδρόμιο του Χίθροου, λόγω της αναστολής της λειτουργίας του μετά από διακοπή ρεύματος, οφειλόμενης σε πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της AEGEAN, όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα ενημερωθούν για την ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +30 210626100.

Πηγή: skai.gr

