Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, στην οποία οφείλεται η αναστολή λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της πρωτεύουσας της Βρετανίας.

«Θέσαμε με επιτυχία υπό έλεγχο την πυρκαγιά και αποτρέψαμε περαιτέρω εξάπλωσή της», σημείωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατ Γκόλμπερν σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε. «Θα παραμείνουμε παρόντες στο σημείο καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να βοηθήσουμε (το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης) National Grid», πρόσθεσε.

«Οι ερευνητές μας για την πυρκαγιά θα ξεκινήσουν την έρευνά τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα και να υποστηρίξουμε την κοινότητα», σημείωσε επίσης η London Fire Brigade σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η τεράστια πυρκαγιά στον υποσταθμό του Χέιζ που τροφοδοτεί το Χίθροου οφείλεται σε εγκληματική πράξη, δήλωσε παράλληλα ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

Η «καταστροφική» αυτή πυρκαγιά, όπως την χαρακτήρισε, μιλώντας παράλληλα στο Sky News, έθεσε εκτός λειτουργίας εφεδρική γεννήτρια στον υποσταθμό.

«Υπάρχουν εφεδρικοί μηχανισμοί αλλά δεδομένης της κλίμακας της πυρκαγιάς οι εφεδρικοί μηχανισμοί δείχνουν επίσης πως επηρεάστηκαν», σημείωσε ο Μίλιμπαντ.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025

«Υπάρχει εφεδρική γεννήτρια, αλλά και αυτή επηρεάστηκε από τη φωτιά, κάτι το οποίο δίνει μια αίσθηση του πόσο ασυνήθιστη και πρωτοφανής ήταν», πρόσθεσε.

Το Εθνικό Δίκτυο ηλεκτροδότησης εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης χρησιμοποιώντας άλλο εφεδρικό σύστημα, σημείωσε ο Μίλιμπαντ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να διαλευκάνει τα αίτια της πυρκαγιάς και να αντλήσει διδάγματα για το μέλλον όσον αφορά τις υποδομές της Βρετανίας.

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του σήμερα για όλη την ημέρα λόγω διακοπής ρεύματος που οφειλόταν στην πυρκαγιά που προκλήθηκε στον υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης στο Χέιζ, δυτικό προάστιο της βρετανικής πρωτεύουσας, ο οποίος εγγυάται την τροφοδοσία του αεροδρομίου, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

