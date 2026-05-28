Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ θέλουν να εμποδίσουν τη λειτουργία των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών

οι ΗΠΑ θέλουν να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών προκειμένου να εντείνουν την πίεση στις αρχές της Τεχεράνης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ντόναλντ Τραμπ

Ένας υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θέλουν να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών προκειμένου να εντείνουν την πίεση στις αρχές της Τεχεράνης.

«Θα κόψουμε την πρόσβαση δύο ιρανικών αεροπορικών εταιρειών σε χώρους προσγείωσης, στον ανεφοδιασμό με καύσιμα και στην πώληση εισιτηρίων», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ένα μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν ανέφερε ονόματα ούτε έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ ενέταξαν τις αεροπορικές εταιρείες Iran Air και Mahan Air στον κατάλογό τους με οργανώσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις, προκειμένου να απαγορεύσουν σε αμερικανικές επιχειρήσεις και σε Αμερικανούς πολίτες να συνεργάζονται μαζί τους.

Η αμερικανική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τις διεθνείς κυρώσεις (OFAC), υπό την εξουσία του Σκοτ Μπέσεντ, διευρύνει πολύ συχνά τη μαύρη λίστα της που συνδέεται με το Ιράν στοχεύοντας να καταστήσει μη βιώσιμη την κατάσταση για τους κυβερνώντες στην Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ιράν κυρώσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark