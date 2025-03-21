Η εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου -το μεγαλύτερο της Ευρώπης- ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του για όλη την ημέρα, εξαιτίας διακοπής ρεύματος, οφειλόμενης σε πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6 March 21, 2025

Εκπρόσωπος του Χίθροου δήλωσε: «Το Χίθροου αντιμετωπίζει μεγάλη διακοπή ρεύματος σε όλο το αεροδρόμιο λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε κοντινό ηλεκτρικό υποσταθμό».

«Ενώ τα πληρώματα της πυροσβεστικής ανταποκρίνονται στο περιστατικό, δεν έχουμε σαφήνεια για το πότε μπορεί να αποκατασταθεί αξιόπιστα η ηλεκτροδότηση. Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κλείσουμε το αεροδρόμιο μέχρι τις 23:59 στις 21 Μαρτίου 2025.»

«Αναμένουμε σημαντική αναστάτωση τις επόμενες ημέρες. Παρακαλούνται οι επιβάτες σε καμία περίπτωση να μην έρθουν στο αεροδρόμιο μέχρι να ανοίξει ξανά», πρόσθεσε.

Χιλιάδες σπίτια πιστεύεται ότι είναι χωρίς ρεύμα μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο Hayes, περίπου 1,5 μίλι μακριά.

Οι εικόνες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν μεγάλες φλόγες και λοφία πυκνού μαύρου καπνού.

BREAKING: London Heathrow Airport has been closed after a massive fire at an electrical substation in nearby Hayes caused widespread power outages. https://t.co/56sHTo7Gqe — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 21, 2025

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) δήλωσε ότι 10 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, στη λεωφόρο Nestles.

Περίπου 150 άνθρωποι, οι οποίοι βρισκόταν στο αεροδρόμιο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, έλαβαν εντολή για εκκένωση.

'Όπως αναφέρει το news.sky.com, δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα κάποια επίσημη αναφορά για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η LFB είπε ότι είχε λάβει περισσότερες από 190 κλήσεις για το περιστατικό - με την πρώτη να ελήφθη στις 23.23., ενώ υπήρξε έκτακτη ενημέρωση προς τους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω της «σημαντικής ποσότητας καπνού». Περίπου 16.000 σπίτια έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

BREAKING: Heathrow Airport shut down after a massive substation fire sparks a power outage. No flights until 23:59 tomorrow.



Travel chaos grips London as passengers scramble. pic.twitter.com/LxVmaYZBoD — Breaking News (@TheNewsTrending) March 21, 2025

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης είναι επίσης ένα από τα πέντε πιο πολυάσχολα στον κόσμο, εξυπηρετεί πάνω από 80 εκατομμύρια επιβάτες σε ετήσια βάση, ή αλλιώς 230.000 την ημέρα.

Ανάμεσα στις πτήσεις που χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία ήταν μια της Qantas από την Περθ (Αυστραλία), που εξετράπη στο Charles de Gaulle, στο Παρίσι (Γαλλία), όπως και μια της United Airlines από τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), που εξετράπη στο Shannon, στην Ιρλανδία, σύμφωνα με δεδομένα του FlightRadar24.

